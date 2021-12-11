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P3實驗室解密！全台18間「專研危險病毒」　指揮中心1周內全面查核

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院基因體研究中心內的P3實驗室爆發新冠本土確診病例。（圖／記者許靖騏攝）

生活中心／台北報導

中研院P3實驗室前天（9日）驚傳一名已離職研究助理確診新冠肺炎，是國內首起實驗室感染新冠肺炎案例。根據衛福部統計，全台共有18間P3實驗室，主要從事危險致命性病毒研究，其中12間有操作新冠病毒病原體，指揮中心預計將在1周內完成現場查核，確保類似事件不再重演。

《東森新媒體ETtoday》前天率先獨家報導，中研院南港P3實驗室的人員做實驗時不小心染疫確診，讓連續35天「本土+0」破功。

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▲▼P1~P4實驗室比較。（圖／記者陳嘉恩攝）

事發的P3實驗室有多危險？中研院指出，生物實驗室依照危險程度分成P1到P4等4個等級，其中P1實驗室最單純，只有洗手台、工作區、實驗衣等設施，如同大學生物實驗室，可操作大腸桿菌等人類不會感染的病毒；P2實驗室則加上生物安全櫃，較危險的生物、怕被汙染樣品，都須在安全櫃裡進行，可從事登革熱病毒等非致命疾病研究。

至於P3實驗室則像是把整個實驗室變成安全櫃，實驗室內是負壓，相比於室外壓力較小，故氣流只能從室外往室內吹，不能由室內往外吹，避免病原菌外洩，像是結核桿菌、新冠病毒都在此試驗。

▲▼中研院P3實驗室。（圖／中研院提供）

▲中研院P3實驗室設備配置。（圖／中研院提供）

最神秘的P4則與P3大同小異，但人員必須穿著連身供氣正壓防護衣，衣服外面是負壓、內部是正壓，作用是防止病原菌隨氣流竄進防護衣內，這樣的實驗室才能從事伊波拉、天花等致命且無治療法的疾病病毒研究。

根據衛福部統計，國內目前有18間P3實驗室，分布在政府機關、學術機構、醫療機構等，其中2003年SARS疫情之後，中研院就新建2座P3實驗室，這次發生染疫事件的在基因體研究中心，另一座則在生醫所。至於最危險的P4實驗室全台僅有1座，隸屬於國防醫學院預防醫學研究所。

中研院院長廖俊智說，該院P3實驗室有4種新冠病毒株，包含Alpha、Beta、Gamma及Delta都從衛福部疾管署分讓來，都按照SOP報疾管署通過後進行實驗。

▲▼P3 Lab,P3實驗室。（圖／中央研究院 生物醫學科學研究所）

▲中研院P3實驗室有4種新冠病毒株。（圖／翻攝中央研究院生物醫學科學研究所網站）

指揮中心指出，國內有12間P3實驗室有操作新冠病毒病原體，預計將於一週內完成現場查核；另也派員進行事件現場的P3實驗室及相關公共區域進行環境採檢。

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