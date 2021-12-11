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本土大專生新增1確診「45天首見」　校園累計總數達921例

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲本土大專校院新增1確診「45天首見」。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室前天（9日）驚爆一名已離職女職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，而根據教育部今（11日）公布最新統計資料，截至昨（10日）天為止，各級學校新增6例確診個案，其中1例為本土大專校院生，打破一個多月來「＋0」紀錄，另外新增5名境外生，也讓境外學生累計確診數達到198例，全國校園累計總數也達到921例。不過，新增的這一例本土是否為已公布的中研院助理，教育部尚未說明。

由於疫苗施打普及與邊境管制得當，台灣本土疫情穩定，但由於中研院P3實驗室前天（9日）驚爆一名已離職女職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功。

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根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到921例，較前一天新增6例，其中1例來自本土大專校院，也打破10月27日至今沒有本土新增個案的紀錄，目前本土確診學生數為723例，213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

▲▼本土大專校院生新增1例確診。（圖／教育部提供）

▲本土大專校院新增1例確診。（圖／教育部提供）

至於境外生部分，截至昨日為止，新增共5例，其中包括4例高中生、1例大專生，總數累計達198例，包括境外移入大專校院學生169例，境外移入高中生27例，國中生、國小生各1例。

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