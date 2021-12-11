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中研院實驗室職員確診　柯文哲：不要以為不會發生第2次

▲▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫確診，使台灣在相隔35天後，再度出現本土確診案例。對於中研院疑似管理不當造成破口，台北市長柯文哲說，處罰的事不用現在處理，台灣有在處理新冠肺炎病毒的實驗室要全部清點出來、SOP檢查一遍，「不要以為不會發生第2次，發生過1次，不去把破洞補起來，下一次還是重來一遍」。

柯文哲表示，處罰的事情不用現在處理，第一步，台灣有在處理新冠肺炎病毒的實驗室全部要清點出來，然後每個實驗室的負責人一定要把sop再檢視一遍，特別是人員的管制、空間的管制，要再檢查一遍。因為這樣，不要以為不會發生第二次，發生過一次，不去把破洞補起來，下一次還是重來一遍。

媒體追問台北市有多少p3實驗室？柯文哲說，台北市大概8家，通常他們獨立會寫報告；柯說，自己也算半個專家，常常這樣，長官要親臨前線，才不會部下來報告都沒有現場感，自己看過一遍他們再來報告，就會有現場感，才能比較清楚的評論。

至於傳出有職場霸凌一事，柯文哲表示，有沒有職場霸凌是另外一個事情，要先處理公共衛生的事情，這到底在台北市足跡這麼廣，在公共衛生上我們要怎麼防止病毒擴散。

柯文哲說，職場霸凌也不能做為理由造成防疫SOP破口，這另外一回事。我還是呼籲，這個階段不要馬上說誰要負責、誰要下台，最討厭問這個，出事先解決問題，如果老是擺出要究責的態度，第一個一定湮滅證據，湮滅證據會造成公衛的破口沒辦法補起來。

►為何冷天也不用蓋被子！

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