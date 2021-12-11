　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠疫情「恐怖惡化」！連4天爆增7千患者　超過1500人等病床

▲▼南韓新冠肺炎新增患者數暴增。（圖／達志影像）

▲南韓新冠肺炎新增患者數暴增。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月起開始實施「與病毒共存」（With Corona），計畫分階段恢復日常生活、試圖重振內需經濟後，面臨疫情全面反撲，除了冬季是流行疾病傳播的高峰期，加上Omicron病毒入侵，造成單日新增確診數連續4天維持在7千人上下的規模，是疫情以來最重的高峰，醫療系統瀕臨崩潰邊緣、重症病床數不足，目前超過1500名患者正在等候病床。

根據《韓聯社》，南韓今（11）日上午9時30分通報6977起新增病例，其中境內感染為6952例、境外移入為25例；重症患者維持856人，視疫情以來第2高的紀錄，和實施「與病毒共存」之前相比足足高出2、3倍；另外還新增80例死亡，是疫情以來最高紀錄。目前南韓共累計51萬583例確診、4210例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增12例，目前共累計75例。

▲▼南韓超過1500名新冠患者正在等待病床。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓超過1500名新冠患者正在等待病床。（圖／達志影像／newscom）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增5338例，占全國新增感染人數比率為76.8%（首爾為2824例、京畿道為2053例、仁川為461例）；釜山新增319例；慶尚南道新增193例；江原道新增170例；忠清南道新增162例；大邱新增141例；慶尚北道新增137例；大田新增118例；全羅北道新增106例；忠清北道新增81例；全羅南道新增75例；濟州島新增46例；蔚山新增34例等。

南韓保健福祉部中央事故收拾本部的統計數據指出，截至11日0時為止，已有1508名患者正在等待病床，與前一天相比足足增加250人，等待1天以上的患者有693人、等待2天以上患者為349人、3天以上為174人、4天以上則為292人，其中70歲以上高齡患者高達583人、具有糖尿病與高血壓等慢性疾病患者則高達925人。

截至10日下午5時，南韓境內重症病床使用率為79.0%（1270床中使用1003床），其中首都圈重症病床使用率高達83.9%（821床中使用689床）；而在非首都圈的地區，慶尚北道已完全沒有重症病床，世宗市、江原道則各僅剩1床，大田市、忠清北道則僅各剩2床。

▲▼南韓超過7成新增確診者集中在首都圈，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

▲南韓超過7成新增確診者集中在首都圈，圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

面臨確診者持續爆增，南韓政府目前採取輕症「居家治療」政策，截至11日0時為止，高達2萬1969名患者居家治療。

南韓防疫當局發現，完整接種2劑疫苗後發生「突破性感染」的患者占新增確診者的比率逐漸增加，且在已接種2劑疫苗的高齡患者中，演變為重症、甚至死亡的比率也在遞增，因此決定大幅縮短接種第3劑疫苗與第2劑疫苗的時間間隔，接種嬌生疫苗或免疫力不足的民眾可於接種2個月後追加施打疫苗，60歲以上高齡者、18至59歲染疫高風險者、18至59歲一般民眾則於施打第2劑疫苗後的3至6個月內施打第3劑。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／奧運銀牌涉貪汙罪　下場慘了
本土大專生新增1確診　45天首見
五月天阿信客串《華燈》？　網驚「你出現就看爆」釣出林心如
少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」！　神秘力量猛扯頭髮
知名快遞搞丟萬元戒指！　竟瞎扯「被風吹走」
快訊／25歲男自摔噴飛！　卡進消波塊
邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！　全敗在1關鍵
《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」超甜：婚紗都拍了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扯爆！紐西蘭男假扮他人「收費代打疫苗」　一天狂打10劑

忘不了「大學生之死」！北韓司法機關被美國列黑名單　實施經濟制裁

居家辦公滑倒受傷！男子向公司索賠成功　法院：他在通勤路上

人間蒸發45年！男大生深夜下班失蹤　車沉入小溪驚見「人類骨骸」

南韓新冠疫情「恐怖惡化」！連4天爆增7千患者　超過1500人等病床

無性婚姻凍未條　狼師拿女學生洩慾！性侵12少女「9人生下他的種」

視訊忘關鏡頭！議員「雕型畢露」狂晃畫面全看光　眾人露邪惡笑容

才剛斷交1天！　尼加拉瓜授予台灣卸任大使「本國國籍」

美史上最高人身傷害賠償金！男酒駕撞死祖孫　受害家屬可獲賠8.4兆

《路透》獨家曝：尼加拉瓜為「避免國際制裁」投向中國懷抱

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

扯爆！紐西蘭男假扮他人「收費代打疫苗」　一天狂打10劑

忘不了「大學生之死」！北韓司法機關被美國列黑名單　實施經濟制裁

居家辦公滑倒受傷！男子向公司索賠成功　法院：他在通勤路上

人間蒸發45年！男大生深夜下班失蹤　車沉入小溪驚見「人類骨骸」

南韓新冠疫情「恐怖惡化」！連4天爆增7千患者　超過1500人等病床

無性婚姻凍未條　狼師拿女學生洩慾！性侵12少女「9人生下他的種」

視訊忘關鏡頭！議員「雕型畢露」狂晃畫面全看光　眾人露邪惡笑容

才剛斷交1天！　尼加拉瓜授予台灣卸任大使「本國國籍」

美史上最高人身傷害賠償金！男酒駕撞死祖孫　受害家屬可獲賠8.4兆

《路透》獨家曝：尼加拉瓜為「避免國際制裁」投向中國懷抱

黃士修自稱「民進黨高層邀請入閣」　核心幕僚傻眼：有妄想症？

公寓4F甜甜價！第一次看到「內梯通頂樓」他擔心　過來人笑推

奥運射箭銀牌國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商「爛貨驗收」遭起訴

扯爆！紐西蘭男假扮他人「收費代打疫苗」　一天狂打10劑

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜「撲倒捅頸」數刀　已被執行死刑

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停確保交通安全

林華韋入主富邦悍將　郭俊麟印象：期望高比較嚴厲

強化超商安全現地開講　東港警指導店員使用辣椒水

謝金河示警：若公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

才斷交1天！尼加拉瓜授予台灣前大使國籍

視訊忘關鏡頭！他「雕型畢露」狂晃畫面全看光

「傳奇先知」曝明年全球8大災難來了

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

日「發光口罩」可照病毒　研發者驚覺染疫

宏都拉斯政權移交團隊：新政府將維持與台灣關係

美國今年處決11死囚　創數十年來最低

Google員工薪資曝！　軟體工程師年收突破829萬元

英記者：尼加拉瓜斷交對台影響不大

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

更多熱門

相關新聞

大學生之死！北韓司法機關被美國列黑名單

大學生之死！北韓司法機關被美國列黑名單

美國一名維吉尼亞大學的三年級在校生溫畢爾（Otto Warmbier）曾於2016年1月隨團造訪北韓（朝鮮），因被指控在平壤羊角島飯店竊取印有北韓最高領導人金正恩名字的宣傳海報，慘遭平壤當局關押17個月，回國6天後死亡。如今迎來「國際人權日」，美國拜登政府仍不忘當年仇恨，針對北韓的司法機關實施經濟制裁。

Wanna One取消參加MAMA直播現場

Wanna One取消參加MAMA直播現場

本土大專校院生新增1例確診！

本土大專校院生新增1例確診！

指揮中心稱會動物傳人　柯文哲：2.5億確診例僅3例

指揮中心稱會動物傳人　柯文哲：2.5億確診例僅3例

中研院實驗室職員確診　柯文哲：不要以為不會發生第2次

中研院實驗室職員確診　柯文哲：不要以為不會發生第2次

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎南韓Omicron變種病毒重症突破性感染

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面