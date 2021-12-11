確診女疑遭職場霸凌　柯文哲：不能當理由造成防疫破口

記者蔡文鈴／台北報導

台北市南港P3實驗室一名女研究人員，在實驗過程中不慎被感染Delta變異病毒株，事後再被爆出疑似因遭受職場霸凌，才導致通報不確實。對此，市長柯文哲今（11）日受訪表示，職場霸凌也不能作為理由，造成防疫SOP的破口，現階段應先檢視操作SOP是否缺失，不把破洞補起來還是會再發生。

柯文哲今早赴昆明實驗室視察，檢視實驗室作業狀況。針對確診女疑似遭受職場霸凌，導致後續防堵出包，釀成防疫破口，柯文哲認為，職場有沒有霸凌是另一件事，現在要先處理公共衛生問題，確診者北市足跡這麼廣，應該要想如何防杜擴散，「職場霸凌也不能作為理由，造成防疫SOP的破口。」

媒體問及，若中研院有缺失，北市是否能開罰，柯文哲回應「沒想到這個」，但處罰的事不用現在處理，現在要清點全台實驗室檢視SOP，特別是人員管製、空間管制，「不要以為不會發生第二次，我的經驗發生一次，不把破洞補起來，還是會再發生。」

▼柯文哲視察昆明實驗室。（圖／記者張榮恩攝）



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