　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營「大咖女立委」捲入林秉樞風暴！她曝合照：顏值不輸高嘉瑜

▲國民黨市議員李麗華表示，林秉樞曾與何欣純單獨在包廂用餐，擔心成為下一個高嘉瑜。（圖／翻攝自台中市議會直播）

▲國民黨市議員李麗華表示，林秉樞曾與何欣純單獨在包廂用餐，擔心成為下一個高嘉瑜。（圖／翻攝自台中市議會直播）

記者閔文昱／綜合報導

進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，母親喪禮上更是政商雲集，而相關接觸人士也一一遭到起底。國民黨市議員李麗華今（10）日質詢時，就曬出林秉樞與民進黨立委何欣純在包廂用餐的畫面，擔心何欣純也遭到暴力對待，要求警方多加關心。

李麗華今天在台中市議會質詢時，曬出東森政論節目「關鍵時刻」的截圖表示，林秉樞和許多新潮流的立委處得很好，而且還要「夠大咖」才能和他應酬，其中還包括顏值不輸高嘉瑜的大咖「漂亮女立委」何欣純。只見照片中，林秉樞和何欣純疑似獨處在一處包廂內，2人臉上掛著洋溢笑容，看似氣氛融洽，不過李麗華也擔心，何欣純恐會成為下一個高嘉瑜，希望警方留意。

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者呂佳賢攝）

李麗華也提到，台中先前連續發生海神惡煞痛打大學生、大甲4人球棒砸車、服裝店被潑漆砸店等治安事件，許多綠營人士紛紛表達不滿，批評警方辦案態度消極，然而高嘉瑜遭家暴事件爆發後，卻不見民進黨罵治安不好，希望民進黨能為站在第一線維護治安的警員加油。

事實上，林秉樞過去就曾被起底跟民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠等人餐敘的合照。對此，李麗華直言，據傳林秉樞都會隨身帶著錄音筆，如果警方能找到錄音筆證物，恐怕會有更多事被爆出。警察局長蔡蒼柏則回應，警察第一線同仁都很努力，維護治安不會手軟。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
鳳梨自曝曾被霸凌　「結局反轉」網一看全氣炸
聲林3／「李白」嗨咖身分曝光　Lulu提問他沉默了
6大營養素讓你一覺到天亮　喝「這款飲料」超好睡
「真人娜美」悄現身　狂洩雪白腿根網暴動
結婚10年狂偷吃　妻心死離婚「他回來搶一半房產」
快訊／史上最大超貸案　「門神」合庫前董座200萬元交保
薔薔慘失夢幻工作！　王思佳「慘遭攻擊」截圖開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營「大咖女立委」捲入林秉樞風暴！她曝合照：顏值不輸高嘉瑜

尼加拉瓜與我斷交！日本、歐洲友台議員關切　外交部：誠摯感謝

「綠營女立委」和林秉樞2人包廂吃飯　她公布合照爆：夠大咖才行

「江啟臣比朱立倫有guts」　綠營人士曝尼加拉瓜斷交「兩人差距」

斷交再逢13架次共機闖我ADIZ　　「2款機型」繞飛至台灣東南外海

馬英九三中案一審無罪「北檢今上訴」　馬辦：不知檢察官法學素養何在

民進黨公投宣講搬出「辣妹熱舞」！他看傻怒喊：鄉親們可以忍嗎？

都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉：非常羞愧

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

要侯友宜3天內對公投表態！　國民黨代表連署擬祭出黨紀處分

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

綠營「大咖女立委」捲入林秉樞風暴！她曝合照：顏值不輸高嘉瑜

尼加拉瓜與我斷交！日本、歐洲友台議員關切　外交部：誠摯感謝

「綠營女立委」和林秉樞2人包廂吃飯　她公布合照爆：夠大咖才行

「江啟臣比朱立倫有guts」　綠營人士曝尼加拉瓜斷交「兩人差距」

斷交再逢13架次共機闖我ADIZ　　「2款機型」繞飛至台灣東南外海

馬英九三中案一審無罪「北檢今上訴」　馬辦：不知檢察官法學素養何在

民進黨公投宣講搬出「辣妹熱舞」！他看傻怒喊：鄉親們可以忍嗎？

都快2022！110年度國營事業預算今才三讀　游錫堃道歉：非常羞愧

成功招商台積電到高雄設廠　她讚陳其邁了不起：讓各國流口水

要侯友宜3天內對公投表態！　國民黨代表連署擬祭出黨紀處分

美到12月底！直擊宜蘭最美「明池落羽松仙境」還有必拍精靈系步道

《太陽的後裔》宋仲基不是首選！男主角名單原本有孔劉、金宇彬

工地哥《聲林3》遭待定！ 哈林「驚恐表情定格」原因曝光 　

偉喬腎毒素檢測試劑獲金質獎肯定　董事長莊詠鈞：力拚明年中上市

還記得男團「SIGMA」嗎？　解散8年只剩周定緯...成員現況曝光

財長：明年股市可正面看待　房市熱度不減

台灣傳產拼轉型5G智慧工廠　NCC明年首季公布企業專網辦法

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

盧廣仲真的脫了「上半身全裸」！　竟爆嚴重耳鳴「聽不到自己聲音」

綠營「大咖女立委」捲入林秉樞風暴！她曝合照：顏值不輸高嘉瑜

政治熱門新聞

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

錯失攔毒時機！女研究員發病後離職　拖13天才自篩陽性

中研院女確診趴趴走　北市422人受影響、2人有症狀

快訊／實驗室女新北足跡曝光　7-11、家樂福、康是美

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

快訊／新北匡列44人居家隔離　PCR結果出爐　

快訊／中研院爆確診！2人有症狀送採檢　黃珊珊曝：都是陰性

獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

「綠營女立委」和林秉樞包廂吃飯　照片曝光

快訊／北跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR全陰性

快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

更多熱門

相關新聞

「綠營女立委」和林秉樞包廂吃飯　照片曝光

「綠營女立委」和林秉樞包廂吃飯　照片曝光

立委高嘉瑜遭施暴案持續延燒，林秉樞過往政界人脈也被一一起底。國民黨台中市議員李麗華10日市政總質詢時，拿出一張民進黨立委何欣純和林秉樞2人在餐廳包廂的合照，讓她不禁擔心何立委會不會同樣也遭暴力對待？更何況外傳林隨身攜帶錄音筆，萬一被找到，可能會爆出更多事。

林秉樞提抗告遭駁回　確定羈押2個月

林秉樞提抗告遭駁回　確定羈押2個月

林秉樞透過律師發聲明　檢方將送律師懲戒

林秉樞透過律師發聲明　檢方將送律師懲戒

林秉樞打精神障礙牌　律師揭2件事證明思路清晰

林秉樞打精神障礙牌　律師揭2件事證明思路清晰

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面