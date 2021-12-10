綠營「大咖女立委」捲入林秉樞風暴！她曝合照：顏值不輸高嘉瑜

▲國民黨市議員李麗華表示，林秉樞曾與何欣純單獨在包廂用餐，擔心成為下一個高嘉瑜。（圖／翻攝自台中市議會直播）

記者閔文昱／綜合報導

進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，母親喪禮上更是政商雲集，而相關接觸人士也一一遭到起底。國民黨市議員李麗華今（10）日質詢時，就曬出林秉樞與民進黨立委何欣純在包廂用餐的畫面，擔心何欣純也遭到暴力對待，要求警方多加關心。

李麗華今天在台中市議會質詢時，曬出東森政論節目「關鍵時刻」的截圖表示，林秉樞和許多新潮流的立委處得很好，而且還要「夠大咖」才能和他應酬，其中還包括顏值不輸高嘉瑜的大咖「漂亮女立委」何欣純。只見照片中，林秉樞和何欣純疑似獨處在一處包廂內，2人臉上掛著洋溢笑容，看似氣氛融洽，不過李麗華也擔心，何欣純恐會成為下一個高嘉瑜，希望警方留意。

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者呂佳賢攝）

李麗華也提到，台中先前連續發生海神惡煞痛打大學生、大甲4人球棒砸車、服裝店被潑漆砸店等治安事件，許多綠營人士紛紛表達不滿，批評警方辦案態度消極，然而高嘉瑜遭家暴事件爆發後，卻不見民進黨罵治安不好，希望民進黨能為站在第一線維護治安的警員加油。

事實上，林秉樞過去就曾被起底跟民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠等人餐敘的合照。對此，李麗華直言，據傳林秉樞都會隨身帶著錄音筆，如果警方能找到錄音筆證物，恐怕會有更多事被爆出。警察局長蔡蒼柏則回應，警察第一線同仁都很努力，維護治安不會手軟。

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