林秉樞打特權殘劑？北市：有道德瑕疵　「太多人與人關係」會產生問題

▲台北市副市長蔡炳坤出席「北市穆斯林旅遊多選擇，友善景點旅宿再增15家」記者會。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞被爆，在7月15日於禾馨診所接種莫德納，疑似為特權疫苗；但禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以診所內護理人員的同住男友身份接種殘劑。台北市副市長蔡炳坤14日表示，目前看起來是符合當時規定，但「當你有太多人跟人之間的關係，甚至私心的時候，難免會產生問題。」

蔡炳坤14日上午出席「北市穆斯林旅遊多選擇，友善景點旅宿再增15家」記者會，針對林秉樞疑似接種特權疫苗爭議，蔡炳坤說明，北市13日進入禾馨診所了解當時狀況，對方也提出了說明，「看起來是符合當時的規定。」

蔡炳坤認為，打疫苗至今，特別是針對殘劑部分，台北市給各個醫療院所比較大的自主空間，絕大多數醫療院所都會建立制度，例如聯合醫院有抽籤制度，「在很多事情，人要正直，診所也要正直，問題就不會存在；當你有太多人跟人之間的關係，甚至私心的時候，難免會產生問題。」

蔡炳坤強調，北市府看待此事，一方面視是否符合相關規定，「其次我覺得會有道德上瑕疵，這部分會持續關注。」打疫苗是全民的事情，任何人、任何醫療院所都不要圖一時私心，無形中浪費大家很多時間討論、處理此事，「該怎麼做就怎麼做，不要陷入太多個人私心在裡面。」