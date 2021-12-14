林秉樞遭爆「買畫洗錢」！他揭大咖畫家身份：兒子還是創作歌手

▲毆打民進黨立委高嘉瑜的林秉樞被爆，透過買畫不取貨涉嫌洗錢。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，後續被爆料無業卻有存款2336萬元，還曾在台灣某藝術中心，指定買國內某位畫家的畫作，把不能用的錢變能用，讓該藝術中心很緊張，擔心淪為洗錢中心、被當作共犯。對此，資深媒體人黃揚明今（14日）再爆料，這名畫家就是詩人兼藝術家、「國家文化藝術基金會」董事許悔之。

黃揚明在臉書表示，林秉樞曾向一家藝術中心購買特定藝術家H的數幅畫作，但匯款後至本次家暴事件爆發，均未向畫廊領畫，懷疑涉嫌洗錢。他今天跟據可靠消息指出，這筆交易的時間是在2020年8月，林秉樞向位於台北市中山區敬業二路的大觀藝術空間，指定購買詩人兼藝術家許悔之的畫作4幅，本次交易金額約15萬元。

黃揚明透露，林秉樞匯款後許悔之已取款，但畫作就這樣擱置在畫廊中1年多，直到近日林秉樞毆打立委高嘉瑜事件爆發，該畫廊才赫然發現有這筆交易，對此，畫廊也擔心這筆詭異交易可能涉及不法，因此已先將4幅林秉樞購買的畫作寄回給許悔之，「而這僅僅是林秉樞購買許悔之畫作的其中一次，消息來源透露，林常購買許悔之的畫作，且從未前往領取，都聲稱『寄在畫廊就好』」，呼籲檢調應查辦。

黃揚明指出，許悔之的人脈關係非常好，每次辦展都有許多藝文界、政商界知名人士參與，兒子許含光還是創作歌手兼詩人。他14日下午也向大觀藝術空間查證，該藝廊人員表示，對林秉樞並不瞭解，但畫廊會保護所有買家的交易資訊，無法對外提供，「至於與許悔之的合作則是在今年6月之前，合約到期後許就與其他藝術中心合作。」

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