北檢三中案上訴理由曝　「9關鍵」控馬英九知道「合法掩護非法」

▲北檢上訴批台北地院判決馬英九三中案無罪，「實非民主國家之公正法庭」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院10月27日判決前總統馬英九涉賤賣三中案無罪，台北地檢署10日舉出9大理由上訴，質疑合議庭審判採證矛盾，尤其是在攸關中視股權讓利4.8億元的黨內高層會議中，錄音譯文顯示馬知道交易案是「以合法掩護非法」，判決結果等於容許馬等人以執政、推展政治目的，合理化賤賣黨產行為，「實非民主國家之公正法庭」。

北檢在2018年起訴指控，馬英九擔任國民黨主席時，以解決黨政軍退出媒體問題為由，在沒有急迫性的情況下，主導中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清以「天龍八步」手法迅速賤賣三中(中視、中廣、中影)，及舊中央黨部大樓等黨產，共造成國民黨與中投公司72億多元損失，涉嫌特別背信等罪，法院歷經3年審理判決被告都無罪。

▲汪海清私錄的黨產案相關會議錄音光碟，成為三中案重要爭議證據。（圖／資料照）

據了解，北檢上訴點出9大理由，指出汪海清在交易過程中私自錄音內容，經檢察官和法院先後勘驗85場次，完成1243頁、75萬3713字的錄音譯文後，北院合議庭只在判決中擷取對馬英九有利的片段譯文，對其他譯文為何不採，卻隻字不提，採證法則明顯矛盾。

其中在2016年3月12日、13日，針對中投公司為了出售中視股權，與余建新的榮麗公司談判的關鍵時刻，黨內高層密集開會，與會者都知道榮麗要求的價格，會產生鉅額價差，屬於違法賤售，馬曾對此表示：「除非是當初我們有這樣一個約定，否則的話，不能夠說是用一個遠低於市場行情的價格把這個賣給他，讓他們獲得將近5億的暴利。」

▲前立委蔡正元因侵占阿波羅公司股權，是三中案一審唯一有罪被告，也遭檢方提起上訴。（圖／資料照）

汪海清曾在會議中提醒馬英九，若以原先規劃的「天龍八步」方式，用迂迴複雜交易方式賣掉中視股權，仍有違法風險，但等到中投與榮麗公司談判後，因榮麗仍堅持獲得4.8億元的差價利益，並且希望將交易過程都形諸合約，黨內高層會議擔心暴露交易內容，選用李永然事務所擬具合約，掩飾不當交易過程。

另外，大法官釋字第793號解釋理由「不容許政黨以其龐大財務謀求政黨或第三人之不當利益，而破壞政黨政治之公平競爭。」但判決書在國民黨舊黨部大樓出售案中，認為馬英九等人為贏得執政推展政治目的，可不以商業利益為唯一考量，等於暗指國民黨是為了換取長榮集團在選舉中的支持而賤賣，「判決違法甚明，實非民主國家之公正法庭。」

至於同案被告蔡正元、妻子洪菱霙、岳父洪信行3人被控侵占阿波羅公司持有的中廣股權案，檢方已於11月底依被害人請求，向法院聲明上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

曾幫馬英九辯護知名律師慘了 侵吞當事人100萬買股票遭起訴

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網 他當庭拉起褲子：那男的不是我

快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返 疑有共犯