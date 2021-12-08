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社會 社會焦點 保障人權

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網　他當庭拉起褲子：那男的不是我

▲▼ 刺青,男人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子被控偷拍老婆性愛影片，直接秀出自己的刺青證明不是影片男主角。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕少婦日前發現，網路上出現她幫老公吞吐的私密影片，認為是遭關係惡化中的老公偷拍報復，控告老公妨害秘密等罪，但影片看來是男主角掌鏡，用主觀視角看著女子靠在男主角下半身動作，老公看了看男主角的腿，直接拉起褲管秀出整片刺青，淡淡表示「那男的不是我」，台北地檢署8日以罪嫌不足處分不起訴。

據了解，這對夫妻年約30歲，因感情不睦處於分居狀態。少婦日前聽友人說，在國外的色情網站上，有看到她幫男生口交的影片，因此特地上網查看，怎料一看竟發現背景是她和老公唯一去過的一間汽車旅館，所以懷疑當時老公就偷拍，現在為了報復她，才PO網給她難看。

▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少婦堅稱自己是被偷拍的女主角，影片中對象就是自己老公。（示意圖／pixabay）

這段影片只有男主角以俯視方式拍攝到自己下半身，加上女子臉部若隱若現、不停搖擺，鏡頭也不時晃動，其實難以辨識身分，但少婦仍堅稱自己是遭偷拍的女主角，並指認男主角的細長雙腿，和老公一模一樣，所以檢警只能找少婦老公來確認影中人身分。

沒想到少婦老公到案後，看了看影片中比較清晰的片段截圖，未對女主角身分多說什麼，但他當庭拉起自己的褲管，秀出纏繞腿部的和風鯉魚刺青，淡定表明「那男的不是我」。另外，為了證實自己說法，少婦老公還拿出多年前的臉書照片，證明他年輕時就已經刺上這片圖案。

由於影片男主角腿部的確沒有刺青，和少婦老公的外觀特徵明顯不符，又沒有其他方式可查驗比對身分，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。據了解，這部少婦自認遭偷拍的吞吐片，現已下架從網站中消失。

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