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國民黨轟吳釗燮「斷交部長」喊下台　綠營幕僚：民主自由變罪行？

▲▼中國和尼加拉瓜復交！（圖／翻攝自央視）

▲尼加拉瓜宣布與台灣斷交、與中國復交。（圖／翻攝自央視）

記者呂晏慈／台北報導

友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，一位熟知外交事務綠營幕僚表示，中國選擇在國際民主峰會期間、國共海峽論壇前夕挖台灣外交牆角，針對性非常強，而這不只是對國際民主社群的公然挑釁，在公投前幾天發動這項外交戰，介入台灣內政的企圖更是昭然若揭。諷刺的是，國民黨卻是反過來要求外交部長下台，批評政府外交失敗，這位人士說，「堅持民主自由在國民黨眼中，顯然成為一種罪行。」

該幕僚指出，台灣自有民主選舉以來，每當台灣人民要做出重大抉擇時，北京當局都會出手干預，不是用武力威嚇，就是利用外交壓力，來施壓左右台灣人民決定。正當台灣人民為了台灣是否能重返國際、與世界接軌，踏出重要一步，做出公投決定時，根據研究假訊息的IORG（IO研究室）最新報告點出，公投案相關論述，皆有中共發起或參與，透過資訊操弄來影響台灣人，今天，中國更進一步藉由製造台灣的外交困境，想讓台灣人民在反美豬等公投議題上做出錯誤的決定。

這位幕僚也說到，只要中國對台灣挖牆腳時，都看到國民黨都跟著北京罵台灣，不出大家所預期的，就在尼國因中國因素跟台灣斷交，國民黨立院黨團也馬上跟進，要求努力為台灣拚外交的吳釗燮部長下台，卻對中國施壓介入台尼斷交一事，一句話也不敢說，令人感到不可思議。

該幕僚也說，除了國民黨立院黨團胳臂向外幫中國罵台灣外，國民黨主席朱立倫在其臉書上發聲明，譴責尼加拉瓜，僅對中國表達遺憾，而非譴責，尼國與台灣斷交、和中國復交的時間，適逢中國舉行海峽論壇前夕，據聞朱立倫將會以錄製影片方式發表談話，讓人不得不懷疑，朱主席只對尼國譴責，對背後黑手不多說兩句，莫非是與中國海峽論壇脫不了關係吧？

這位幕僚強調，這幾年來，台灣因民主自由，獲得歐美日等民主國家肯定，紛紛挺台參與國際，與之相對的，中國加強力道打壓，用盡心力的想絆住台灣躍上國際。面對中國這樣的惡鄰居，台灣國內理應團結對外，很遺憾，國民黨卻幾乎不與台灣人民站在一起，對堅持民主自由的台灣疾言厲色，對要沒收台灣民主自由的北京，堆起笑容不敢多說兩句，不禁讓人想問，中國與國民黨到底是多討厭台灣的民主自由，到底是多不希望台灣擁有自由民主。

最後，對於國民黨胳臂外彎的行為，該幕僚感嘆說到，每當遇到中國挖牆腳、打壓台灣時，國民黨不幫台灣發聲不打緊，反跟中國同一鼻孔出氣、沆瀣一氣指責、批評自由民主的台灣，就會令人想到，枉費國民黨從1949年撤守到台灣，在台灣這塊土地72年的時間，台灣人民是以寬厚的心包容、接納國民黨，當國家遇到欺壓，卻胳臂往外彎指責批評台灣的政府，真的愧對台灣人民。

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