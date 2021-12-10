快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯

▲新店槍手黃泳群涉犯咖啡商命案，因癲癇發作送醫後，10日被檢察官聲押。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

犯下新店行刑式槍擊案的殺手黃泳群，犯後變裝搭機逃往大陸，結束檢疫隔離期隨即在8日遭遣返回台，卻在落地採檢時癲癇發作，在警方戒護下送醫住院，經醫師評估後，台北地檢署檢察官以視訊方式偵訊，10日凌晨依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見。

遭槍擊的何姓被害男子平時做咖啡豆生意，11月22日清晨送小孩上學後，約8時許返家正要開門時，遭人從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，事後經檢傷才發現，何男身中4槍，警方也在現場找到遺留下來的4枚彈殼。

警方查出，槍手為綽號「勇仔」的黃泳群，但他犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往福建廈門，明顯經過縝密策劃，但因新冠肺炎疫情，一下飛機就在當地防疫旅館隔離，受到公安監控。

大陸國台辦7日證實，廈門市公安機關決定將黃泳群遣返回台，刑事局兩岸科幹員8日飛往廈門空橋接人，晚間返抵國門時，除暴特勤隊隊員原在機場等候押解，不料，黃泳群進行採檢時，突然癲癇發作，被送往台北仁愛醫院救治，住院期間又再度發作。

已遭拘提逮捕的黃泳群在特勤隊隊員、霹靂小組組員戒護下，9日晚間接受醫師評估身心狀況許可後，立即由警方進行訊問，追查這起槍擊案起因，以及幕後是否有人指使、接應，檢察官10凌晨複訊後，以黃泳群犯下殺人重罪，有逃亡事實等理由，向法院聲請羈押禁見。