　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯

▲▼新店槍手癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新店槍手黃泳群涉犯咖啡商命案，因癲癇發作送醫後，10日被檢察官聲押。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

犯下新店行刑式槍擊案的殺手黃泳群，犯後變裝搭機逃往大陸，結束檢疫隔離期隨即在8日遭遣返回台，卻在落地採檢時癲癇發作，在警方戒護下送醫住院，經醫師評估後，台北地檢署檢察官以視訊方式偵訊，10日凌晨依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見。

遭槍擊的何姓被害男子平時做咖啡豆生意，11月22日清晨送小孩上學後，約8時許返家正要開門時，遭人從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，一度以為何男中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，事後經檢傷才發現，何男身中4槍，警方也在現場找到遺留下來的4枚彈殼。

警方查出，槍手為綽號「勇仔」的黃泳群，但他犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往福建廈門，明顯經過縝密策劃，但因新冠肺炎疫情，一下飛機就在當地防疫旅館隔離，受到公安監控。

大陸國台辦7日證實，廈門市公安機關決定將黃泳群遣返回台，刑事局兩岸科幹員8日飛往廈門空橋接人，晚間返抵國門時，除暴特勤隊隊員原在機場等候押解，不料，黃泳群進行採檢時，突然癲癇發作，被送往台北仁愛醫院救治，住院期間又再度發作。

已遭拘提逮捕的黃泳群在特勤隊隊員、霹靂小組組員戒護下，9日晚間接受醫師評估身心狀況許可後，立即由警方進行訊問，追查這起槍擊案起因，以及幕後是否有人指使、接應，檢察官10凌晨複訊後，以黃泳群犯下殺人重罪，有逃亡事實等理由，向法院聲請羈押禁見。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
知名女星嗨慶生「上下全脫了」　吸500萬網朝聖
水神來了！一周「2波變天」時間曝　雨彈來襲冷探15°C
快訊／永和啃老逆子「殺父分屍」　法院裁定羈押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯

快訊／永和啃老逆子「殺父分屍」！法院裁定羈押

捲入瑞軒內線交易案　美女CEO捧著這本書跟老公移送北檢

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

快訊／疑南港女研究員「感染源」！驚傳上月遭實驗鼠咬

19歲男過彎失控撞路旁2車　他幸運輕傷但要賠到賣腎了

檢警聯席會分享5大熱門議題　「糾眾街頭擂台賽」蒐證技巧曝

快訊／永和冷血男「殺父分屍」丟水溝！檢聲請羈押

火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

貪警敲詐性騷犯！律出招聲請迴避　兄弟檔被告怨：這輩子沒吃過肉

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

「永和無頭屍」兇手抓到了！　失智母遭家暴兒幫出氣殺父分屍

基隆機車對撞！女騎士噴飛趴地　「跨雙黃線逆向」送醫搶救不治

快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯

快訊／永和啃老逆子「殺父分屍」！法院裁定羈押

捲入瑞軒內線交易案　美女CEO捧著這本書跟老公移送北檢

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

快訊／疑南港女研究員「感染源」！驚傳上月遭實驗鼠咬

19歲男過彎失控撞路旁2車　他幸運輕傷但要賠到賣腎了

檢警聯席會分享5大熱門議題　「糾眾街頭擂台賽」蒐證技巧曝

快訊／永和冷血男「殺父分屍」丟水溝！檢聲請羈押

火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

貪警敲詐性騷犯！律出招聲請迴避　兄弟檔被告怨：這輩子沒吃過肉

99％人都錯！她揭「便利貼正確用法」　萬人驚：辦公室十年白活了

實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死大家」

誤認是比特犬！高雄山友狂揮「登山杖攻擊」…牠嚇壞狂吠超心疼

小賴被蔡依林老師「逼到最死」　狂操20小時慘受傷濺血：真的很痛　

7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

拜登揭民主倒退警訊　受邀名單「有台灣」掀緊張氣氛

快訊／北檢聲押「新店帽T殺手」！逃陸16天遣返　疑有共犯

「超慘外送員」騎車10秒連3摔！監視器畫面瘋傳　網一看留言怒了

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭了

大姑要買車…婆婆竟討紅包「至少8萬8」　人妻一聽怒了：關我X事

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

社會熱門新聞

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

即／永和逆子殺父分屍！法院裁定收押

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

涉內線交易案　美女CEO移送北檢

「永和無頭屍」兇手抓到了

健身教練妻外遇店長　夫求償百萬

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

快訊／涉殺小三　陳修將20萬交保

撞擊瞬間曝！無照女「跨雙黃線逆向」對撞亡

美秀集團「修齊」持有大麻遭緩起訴　

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

更多熱門

相關新聞

陳修將拒絕測謊　殺人罪起訴重重量刑

陳修將拒絕測謊　殺人罪起訴重重量刑

「76行者」召集人陳修將(40歲)10月15日涉嫌在彰化埔心鄉1間汽車旅館內殺害小三「胡女」 (22歲)，震驚社會，陳猜疑小女友與他人有染，還想殺他，矢口否認打她致死，拒絕測謊，3次供訴內容都不同，彰化地檢今日偵查終結，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑，另外陳修將身上有驗出第二、三級毒品，另案偵辦。

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

新店槍手採檢「癲癇發作」　送醫畫面曝光

新店槍手採檢「癲癇發作」　送醫畫面曝光

新店槍手下機癲癇發作　上救護車急救

新店槍手下機癲癇發作　上救護車急救

新店槍手落地了！除暴特勤隊帶走人

新店槍手落地了！除暴特勤隊帶走人

關鍵字：

新店殺人

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

從指甲看健康！「杵狀甲」恐是癌症訊號

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

20多歲男「GG冒紅圈」飄白屑：染性病了！醫問1句惹哭他

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

零本土破功跨年喊卡？陳時中：警戒是否升級「觀察2週」

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

更多

最夯影音

更多
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼
《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面