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尼加拉瓜兩度與台灣斷交　總統曾稱蔡英文姐妹、讓馬英九吃閉門羹

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，外交部10日聲明，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。台灣和尼加拉瓜曾經歷兩度斷交，且兩次都發生在現任總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）執政期間，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九、總統蔡英文均曾出訪尼國，蔡2017年訪問尼加拉瓜時，奧蒂嘉還以姐妹（Hermana）稱呼。

總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（圖／翻攝總統府提供影片）

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（資料照／翻攝總統府提供影片）

尼加拉瓜過去被視為中美洲最貧窮的國家，1930年中華民國在當地設「駐尼加拉瓜共和國總領事館」，直至1960年代由尼加拉瓜派任首位駐中華民國兼任公使，不過在奧蒂嘉1979年取得政權後，於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，並承認北京。

直至1990年，查莫洛（Violeta Barrios Torres de Chamorro）夫人領導的政府上台，再度承認中華民國，台尼再次恢復邦交。包括前總統李登輝、陳水扁任內都曾出訪尼加拉瓜，兩國也陸續簽訂《投資保證協定》及各項經濟合作協定，並在2006年簽署《中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定》。

然而，2006年奧蒂嘉再次當選總統後，對台灣的態度曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的中美洲國家之一。知情人士指出，尼加拉瓜與台灣斷交已有跡象，例如日前接連指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，主因在於，奧蒂嘉持續打壓政敵，引來國際社會批評和制裁，使尼國經濟壓力劇增。

前總統馬英九任內在2009年、2015年訪問尼加拉瓜，曾遭個性難以捉摸的奧蒂嘉5度放鴿子，先是取消接機、又缺席國宴，但後來台灣下達通牒並威脅取消合作計畫，奧蒂嘉才親自到馬英九下榻的飯店，當面表達歉意。

蔡英文上任後，曾在2017年訪問尼加拉瓜，出席尼國總統奧蒂嘉的就職典禮，奧蒂嘉在演說中以姐妹（Hermana）稱呼蔡英文，並向現場群眾介紹她是來自台灣共和國（Republica de Taiwan）總統。

今年9月底，外交部長吳釗燮在「2021尼加拉瓜投資商機線上論壇」致詞時，談及台尼雙邊經貿交流增進，自從2008年《台尼自由貿易協定》生效以來，兩國2020年貿易總值已經達到1.6億美元，成長近3倍，還說國人所食用的海參、龍蝦、白蝦、牛肉、蔗糖和咖啡豆等不乏來自尼國，其中尼加拉瓜的海參、龍蝦及白蝦更在台灣總進口量排名中名列前茅，「台尼兩國更在醫療、觀光、農林漁牧等領域執行多項合作計畫，相互扶持，共同促進尼國產業轉型、發展經濟」等語，未料不到半年，尼國即宣布與我斷交。

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