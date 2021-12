尼加拉瓜斷交台灣！　中國常駐聯合國大使激賞：符合時代潮流

記者張靖榕/綜合報導

尼加拉瓜於台灣時間10日宣布與我國斷交,承認「世界只有一個中國」。中國常駐聯合國代表張軍在推特發文,讚賞尼加拉瓜政府的作為是順應潮流趨勢。

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉主政期間,兩度與中華民國斷交。(圖/達志影像/美聯社)

張軍在推特回應尼加拉瓜宣布與台灣斷交一事,「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出的正確決定,符合時代潮流和人民的願望。一中原則是被國際社會廣泛接受且不容挑戰的。」

尼加拉瓜外交部長蒙卡達於台灣時間10日宣布與台灣斷交,承認中華人民共和國是唯一合法代表中國的政府,並宣稱台灣是中國不可分割的一部分。

此次並非尼加拉瓜第一次與台灣斷交,2次斷交皆是在總統奧蒂嘉(José Daniel Ortega Saavedra)主政期間發生。第一次發生在1985年12月,1979年取得政權的奧蒂嘉宣布和中國民國斷絕55年的外交關係,同時承認北京政府,直到1990年查莫洛(Violeta Barrios Torres de Chamorro)夫人領導的政府上台,重新承認中華民國。

We highly commend the right decision made by the Government of Nicaragua, which is in line with the prevailing trend of the time and people’s aspiration.



The One-China principle is a consensus widely accepted by the international community and allows no challenge. pic.twitter.com/WJly1BV3Oh