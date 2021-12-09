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斯洛伐克調整對中政策？　斯國經濟次長：誰都不能阻撓經濟合作

▲▼外交部今天下午舉行斯洛伐克代表團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲斯洛伐克代表團記者會下午登場。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克訪團日前來台，9日與我國完成簽署「第1屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」。斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）今天下午出席外交部記者會時，被媒體問及斯國是否將調整對中經濟政策，意有所指地說「任何人都不能夠阻撓經濟合作」；斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）則回應，此次訪問是經濟外交，而不是政治外交，斯國與歐盟外交政策立場一致。

媒體今天在斯洛伐克代表團記者會中問及，斯國和其他歐盟國家是否已經認知到，必須要修改對中國的經濟政策，來降低對中國的過度依賴？對此，季絲表示，一開始決定要訪台時，就已經知道中國多少會有些壓力，因此她要強調，此次訪問是經濟外交而不是政治外交，希望以既有的經貿關係為基礎，進一步深化合作。

季絲說，歐盟的各個會員國必須自己決定對中經貿政策，因此斯洛伐克不評論他國經濟政策，且斯國作為歐盟會員國，與歐盟外交政策立場一致，基本上，歐盟視中國為經濟夥伴，同時也是歐盟經濟的競爭者和挑戰者，「對於立陶宛所受的壓力，斯洛伐克感到遺憾」，同樣是歐盟會員國，就要一同去面對、處理這問題

針對台海情勢，季絲說，這次只是純粹做經濟外交，也呼籲台海的各個利害關係人不要冒進、要冷靜，而這次班機搭乘行政專機，則是因為考量疫情期間搭乘民航間不太安全。

葛力克則強調，這次扮演的角色是引領斯國企業來到台灣，進一步深化雙邊合作，「任何人都不能夠阻撓經濟合作」，畢竟只是要與理念相近的國家合作，深化雙邊發展。

此外，季絲今天在斯洛伐克代表團記者會致詞時表示，此次訪台是為了希望深化台斯關係，希望可以增加雙邊貿易關係和增加投資，因為台灣在斯洛伐克經濟外交方面，是非常重要的一部分，台灣企業在斯洛伐克也耕耘超過10年，另也希望開拓半導體、研發等新領域。

季絲談及，台灣與斯洛伐克是理念相近的朋友，是擁有共同民主價值的夥伴，經歷此次疫情，帶來了許多新的挑戰，在在顯示「真朋友就是互相幫忙的朋友」，台斯雙方互贈口罩、疫苗等，顯示雙邊夥伴關係的象徵；她直言，台灣是斯洛伐克不可或缺的夥伴，例如在半導體、全球供應鏈、高科技、綠能電動車方面，台灣都不可或缺，期盼未來突破兩國間地理的距離，建立更緊密的合作關係。

葛力克則說，台灣企業在斯洛伐克投資金額達5億歐元，創造3千個工作機會，期盼未來持續深化這樣的企業關係，並指台灣作為全世界半導體產業領頭羊，擁有卓越的數位基礎建設，此次諸多會談中，最常被談到的主題不外乎是半導體這塊，也希望台斯可成立針對半導體的工作小組，「斯國擁有高水準教育的人民，且位於中歐中樞，在發展半導體有絕佳的戰略位置。」

另針對電動車產業，葛力克表示，斯國是全歐汽車製造冠軍，平均每千人就生產210輛車，目前4家汽車製造公司共推出11款電動車款，若能結合台灣非常卓越的半導體繼續，合作機會將潛力無窮；斯國也希望探索太空產業、智慧城市等領域，希望在投資、知識方面可以進一步創新，台灣擁有極大潛力，斯國亦盼可提供資源。

葛力克在回應媒體提問時也談及，相較台灣在產學合作方面做得非常完美，斯洛伐克在這項較缺乏，因此，希望斯國教育部可以參考台灣在科學園區、企業與大學間的制度。

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