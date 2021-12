台斯簽署經濟合作會議成果宣言　外交部：與歐洲關係提升

▲斯洛伐克經濟部政務次長葛力克等人抵台。(圖/翻攝自YouTube/外交部)

記者呂晏慈/台北報導

外交部9日表示,我國與斯洛伐克今日完成簽署「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議成果宣言」(Protocol of The 1st Session of The Taiwanese-Slovak Commission on Economic Cooperation ),為台斯雙方未來在經貿與教育、科研與觀光等領域的交流合作奠定良好機制,彰顯台灣與歐洲整體關係持續提升。

外交部表示,本次斯洛伐克是由經濟部政務次長葛力克(Karol Galek)率團搭乘斯國政府行政專機來台,與我方進行首屆的跨部會經濟合作諮商會議。本次台灣與斯洛伐克簽署9項合作備忘錄,涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作,並推進台斯產業對接與經貿投資連結,持續提升雙邊實質合作夥伴關係。

外交部表示,今年10月國發會主委龔明鑫及科技部長吳政忠,偕經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華率領66人經貿考察團訪問斯洛伐克,台斯雙方已簽署7項合作備忘錄,深化雙方夥伴關係的合作動能。



外交部說明,本次召開為期3天的「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」,雙方曾針對「經貿」及「教育、科研與觀光」舉行兩個工作小組會議。其中經貿議題工作小組由經濟部國際合作處處長廖浩志與斯國經濟部專案支援總司長Boris Škoda共同主持,經濟部相關局處參與。台斯雙方就貿易、投資、電動車、綠色經濟、智慧城市、中小企業數位化、新創、創新研發、區塊鏈技術合作等議題進行交流。

此外,「教育、科研與觀光」工作小組則由國發會綜規處長張惠娟與斯國教育、科研暨體育部科技總司長Robert Ševčík共同主持,並有教育部、外交部、交通部觀光局、科技部新竹科學園區管理局、國家實驗研究院國家太空中心、工業技術研究院等跨部會單位與會,會中討論雙方觀光、科學園區、太空科技、產學連結、科研、教育等合作。

外交部說明,葛力克次長也與我國經濟部陳正祺次長共同主持首屆台斯經濟諮商會議;斯國外交部經濟合作總司長季絲(Lucia Kišš)則與外交部歐洲司代理司長陳詠韶共同主持第六屆台斯外交部總司長級諮商,雙邊就彼此關切議題充分交換意見,探討持續合作項目,斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)。

外交部表示,斯國投資暨貿易發展局(SARIO)投資單一窗口官員另在「2021斯洛伐克投資商機論壇」介紹斯國投資環境,並邀請斯國廠商聚焦「電動車電池」、「晶片設計」、「區塊鏈應用」等領域的潛力投資商機。經濟部國際貿易局也舉辦雙邊商機媒合會,我國廠商也與斯國企業進行近250場對談,討論潛在合作領域包括電動車、半導體與雲端服務、智慧城市、航太區塊鏈等議題。

外交部指出,此次台灣與斯洛伐克雙方就各項領域深入交換意見,成果豐碩,共同擘畫未來合作藍圖。明年台灣與斯洛伐克將依據成果宣言,在斯洛伐克舉辦第二屆跨部會經濟合作諮商會議,持續深化雙方交流互動,提升台斯夥伴關係。

外交部強調,台灣與斯洛伐克兩國在自由民主的共同價值上,將進一步深化經濟投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作,共同增進全球民主夥伴的團結與韌性。