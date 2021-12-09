美若介入台海戰爭　國防高官警告：美將因「這攻擊」慘遭重挫

▲多名美國高階國防官員與國會議員擔心，美國網路防禦能力不足抗衡中國。圖為遼寧號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

多名美國國防官員及國會議員近日表示，他們擔心若美國針對台灣問題與中國對抗，導致中國針對他們發動大規模的網路攻擊，不僅會使關鍵基礎設施遭受重大打擊，還可能破壞國內社會秩序。

據《國防新聞》（Defense News）報導，「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）4日於加州錫米谷（Simi Valley）舉辦，許多美國國防高官及議員出席參與。陸軍部長沃姆斯在會議上提到美中關係，「我特別擔心中國對美國關鍵基礎設施，進行網路攻擊或採取相關行動」，「這是很有可能的事，若我們陷入衝突，電網或交通部門恐遭襲擊，這不僅會影響我們部署軍隊，還會對美國公眾造成重大後果。」

在過去一年裡，中國的飛機侵入台灣防空領域的頻率增加。此外，有消息稱，最近中國涉嫌針對美國國防和科技公司，進行駭客攻擊。

聯邦參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed, DR.I.）表示，美國將發生「重大襲擊」，「將對美國社會造成破壞」，甚至是針對關鍵資產進行攻擊，「我們必須建立防禦，努力並反擊。」

威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）發言時提到，若美國在台灣問題上與中國對抗，需要更好的方法來抗爭，如果慘遭突襲，美國的水、電和交通系統將面臨風險，因美國80%的相關設施都是交由民間營運，「我覺得除非我們改變方向，否則將在第三次世界大戰開始前輸掉」。