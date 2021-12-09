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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九稱台灣是不自由的民主　政院：台灣民主已受國際肯定

▲▼行政院發言人羅秉成、農委會副主委陳駿季、法務部矯正署副署長葉貞伶出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月9日至10日主持「民主峰會」線上會議，我國將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴一同代表政府與會。前總統馬英九在《聯合報》投書時，舉網軍、促轉會、公投為例，批評民進黨政府是「不自由的民主」，對此，行政院發言人羅秉成回應，台灣民主自由受到國際肯定，「我們不會妄自尊大，但也不必妄自菲薄。」

馬英九指出，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會，來清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。

對於馬英九投書，羅秉成表示，台灣的民主自由在大家的努力下，結束威權時代、打開民主大門，今年三月自由之家持續把台灣列為自由國家，且總分連續三年高於美、法等國家，比去年總分還進步，根據國際非政府人權組織CIVICUS，就全國公民活動空間自由程度調查，台灣連續三年被列為亞洲唯一開放國家。

羅秉成指出，台灣的自由、民主、開放，國際都非常肯定，「我們對國內的民主自由非常有信心，對於國際的肯定也不會妄自尊大，但也不必妄自菲薄。」

關於黨產會、促轉會被質疑是政治操作，羅秉成表示，黨產會經過大法官解釋為合憲，相關的黨產做為也持續進行中，國民黨當時把中影股權轉讓、買賣，產生所謂高價低賣的9億多元價差問題，黨產會也跟中影達成和解，顯示黨產條例對過去黨產交易的問題，都能夠解決跟處理。

羅秉成說明，促轉會這一段時間來的努力，已經依促轉條例，平復在威權時期，遭到違反民主自由憲政、公民審判原則的不當判決，確認撤銷的已經高達5、6000件之多，這是還這些政治受難者一個公道所必要的，相信馬英九也不會反對。

羅秉成指出，國民黨也將相關的政治檔案委託給政大檢查，過程中，國民黨也同意台灣省黨部的政治檔案依法移交給檔案局，這都再再顯示，不管是黨產還是促轉，都對威權時期產生的問題，產生一些成效。

羅秉成表示，公民投票是民進黨長期推動、蔡政府也高度尊重，這次並沒有反公投問題，反而積極鼓勵國人行使公民權，台灣過去在公投經驗比較少，這次因為沒有綁大選，公投的議題大家可以好好討論、詰問，這正是民主深化的最好證明，「這次沒有政黨輸贏的問題，而是攸關台灣未來前途跟發展的重大公投。」

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