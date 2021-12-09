提高失聯移工接種意願　蘇貞昌祭「3不」鼓勵施打

記者陳家祥／台北報導

國內的新冠肺炎疫情趨緩，但國際間仍持續延燒，還爆出有新型的變種病毒Omicron侵襲。行政院長蘇貞昌表示，目前國內疫苗到位數量達4000萬劑，籲國人盡快施打；針對可能變成防疫破口的失聯移工，蘇表示，為了提高覆蓋率，對失聯移工秉持不通報、不查處、不收費原則，要讓整體覆蓋率提高。

▲為了增加疫苗覆蓋率，疫情指揮中心於台北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」。（圖／指揮中心提供）



蘇貞昌在院會中表示，新冠肺炎疫情到現在全球超過2.6億人確診，超過520萬人死亡。近期歐洲疫情再起，傳染力更強的Omicron擴散到五十幾個國家，許多國家鎖國、封城，鄰近的韓國單日確診破千例、日本鎖國停發簽證，可見國際疫情捲土重來非常嚴峻。

「在台灣，已經連續超過20天本土加零，可以說國內再度清零，所有場所都已恢復正常營業。」蘇貞昌說，儘管本土疫情穩定，但國際疫情升溫，這個月來已經有5天境外移入病例數超過十多例，前天甚至高達21例，來自境外的威脅仍高，請指揮中心、衛福部與各有關部會，持續嚴守邊境，落實入境檢疫期間的篩檢與人員管制，持續加強疫苗涵蓋率與秋冬防疫整備。

至於疫苗部分，蘇貞昌強調，為了守護國人健康，政府對疫苗的整備一向寧可多、不可少，今天疫苗到位數量將超過4000萬劑，目前還有超過900萬劑疫苗可供施打。國內疫苗第一劑覆蓋率來到78%，第二劑提早達標來到62%，但中間還是有16%的差距。

蘇貞昌也呼籲，由於國外疫情嚴峻，呼籲國人同胞，若有家人、朋友還沒施打疫苗的，請鼓勵施打，已經打完第一劑、且間隔時間夠，也請盡速完成2劑疫苗的施打。

另外，有可能變成防疫破口的失聯移工部分，蘇貞昌說，為了提高覆蓋率，對失聯移工秉持不通報、不查處、不收費原則，要讓整體覆蓋率提高。

最後，蘇貞昌表示，現在疫苗充足，為了讓國人施打更方便，政府除了時間延長，衛福部、國防部與退輔會所屬醫院，也增加夜間施打服務；另外，空間上，也提高施打戰的可及性，包括賣場、百貨公司的合作，擴大設置接種站。板橋、桃園等地也設有接種站，還有地方政府推出禮券鼓勵，請國人同胞踴躍前往，為防疫盡一份力。