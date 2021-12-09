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屏東縣長立委議員街頭宣講　響應全台串聯公投「四個不同意」

▲屏東縣長潘孟安9日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）

▲潘孟安縣長今(9)日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應小英主席昨(8)日在中常會議前記者會下達動員令，民進黨中央黨部於公投前10日，啟動12/9全台大串連的街頭宣講與12/10菜市場掃街等活動，鼓勵民眾踴躍投下「四個不同意」，力挺政府的執政方向與能源轉型政策。

▲屏東縣長潘孟安9日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）

▲屏東縣長潘孟安9日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）

潘孟安縣長今(9)日在新園鄉雙園大橋聯外路口率周春米立委、劉孟君議員、何輝能議員、方文正議員等人手持宣傳標語街頭宣講。潘孟安縣長及周春米委員同聲表示，公投與公職選舉是兩件事，公投是「對事的看法」，選舉是「選賢能的人」，公投不綁大選，讓選務作業能順利流暢。

▲屏東縣長潘孟安9日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）

▲屏東縣長潘孟安9日在新園鄉雙園大橋聯外路口手持宣傳標語街頭宣講。 。（圖／民進黨屏東縣黨部提供，下同）
 

台灣要加入國際CPTPP組織，不能關起門來做生意，進口符合國際標準檢驗的美豬且同時開放多邊貿易，將使台灣農特產更具競爭力；政府已規劃三接天然氣電廠外推，既可保護藻礁並兼顧能源發電，雙贏兼顧環保；位在恆春的核三廠多年來南電北送，核廢問題無解，有安全疑慮的核四就更不該重啟。

另鍾佳濱立委、莊瑞雄兩位委員及李世斌議員也分別在屏東市逢甲路與中山路交叉口、屏東市和生路與建國路交叉口及屏東市自由路與民生路口交叉口串聯響應，呼籲台灣隊12/18站出來，並同時鼓勵今年18歲的首投族返鄉投票，以四個不同意來力挺你的未來與國家前進方向。

許展維主委表示，今天民進黨站上街頭宣講，透過公投辯論已提出正確的數據、理論、政策來支持「四個不同意」的主張，並且呼籲國民黨不要繼續亂台灣。小英政府用嚴謹的防疫政策守護了國人的健康，而台灣現正處在走向國際的緊要關頭，期望鄉親12/18與我們站在一起，用選票「四個不同意 台灣更有力」力挺支持小英政府的各項政策。

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