四大公投最後催票！國民黨12日大遊行：上看3萬人參加

▲國民黨公布1212秋鬥活動規劃。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

1218公投進入最後衝刺階段，國民黨今天召開記者會公布1212秋鬥遊行大會師規劃，文傳會副主委林家興指出，12月12日當天，下午1點開始公投宣講，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙少康以及全國各縣市民代都將出席，下午2點遊行正式開始，活動約在下午4點結束。

針對遊行路線，林家興說明，當天會先在自由廣場前集結，沿著中山南路，經過臺大醫院，行經濟南路右轉青島東路，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，現場排列出「藻礁永存」4個大字給神隱的蔡英文總統看。他表示，現場預計超過2萬人參與，甚至上看3萬人，歡迎民眾當天一起來守護台灣、守護民主、守護健康。

新北市議員江怡臻接著說明，這次國民黨推出多種公投宣傳小物，包括圓形貼紙、紋身貼紙、標語大布旗、頭巾、手舉牌等。當天遊行會分成6大隊，分別製作6款布條，分別是「四個都同意、台灣更美麗」、「顧食安、我同意 反萊豬」、「保民主、我同意 公投綁大選」、「護環境、我同意 珍愛藻礁」、「挺經濟、我同意 重啟核四」，以及「護台灣、我同意」。

另一方面，台北市議員羅智強今天也宣布「公投變形金剛2號」宣傳車正式上路。他指出，8月時他的支持者募了一台「變形金剛1號」，這4個月以來穿梭在大街小巷，替公投宣傳帶動很大的作用，而在公投最後衝刺階段，有善心人士透過台北市議員王欣儀聯絡他，捐出「變形金剛2號」，將在北北基宣傳、支援大型宣講活動，希望兩台變形金剛分進合擊，替四項公投催出最大勝利。

▲▼羅智強宣布第二台公投變形金剛宣傳車出發。（圖／記者楊蕓攝）

