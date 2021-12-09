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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣現在是不自由的民主」　馬英九投書控訴蔡政府：民選專制

▲▼「四個同意，就是民意」戰鬥藍「公投公車」上路記者會，在戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康的發起下，邀集前總統馬英九、前台北市長郝龍斌及國民黨籍立委賴士葆，共同發起公投公車活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）將於12月9日至10日主持「民主峰會」(Summit for Democracy）線上會議，邀請全球100多個民主國家的領袖及代表參加。我國將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴一同代表政府與會。不過，活動登場前夕，前總統馬英九在《聯合報》投書表示，樂見美方這樣的安排，但這幾年民進黨政府的表現，不但離民主越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。

「不自由的民主」一詞是印度裔美國名學者法瑞．扎卡利亞（Fareed Zakaria）所創。他指出，從廿世紀開始，全世界已有上百個國家的人民定期選舉國家領導人，被視為「民主國家」。但其中有些國家的總統上任後，開始採行背離自由民主的政策或措施，例如修憲延長自己任期、非法限制人民自由、非法打擊反對黨或政治對手，他把這種國家的體制稱作「不自由的民主」或「民選的專制」（elected autocracy）。

馬英九指出，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會，來清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。

馬英九舉例，蔡政府傷害民主的行為包括：

臺大教授管中閔高票當選臺大校長，但教育部無視其合法性，違反《大學法》，否決其當選資格。一年多後，才讓管中閔順利上任。

促轉會副主委張天欽被媒體爆料以「東廠」自居，將「轉型正義」當成選舉操作的工具，意圖打擊國民黨新北市長候選人侯友宜。

蔡英文要求立法院民進黨團修改《公民投票法》，沒收「公民投票綁大選」制度，並強制規定每兩年在第二年八月最後一個星期六舉行一次公投，嚴格限制了人民行使公投的權利。

臺大政治系教授蘇宏達批評政府文化政策，遭臺北市警察以違反《社會秩序維護法》約談，到派出所訊問數小時。

蔡英文未經行政院與立法院討論，逕自在總統府宣布開放爭議極大的美國萊豬（含內臟）進口。

蔡英文關閉中天電視新聞臺，是臺灣電視新聞臺有史以來第一次被政府停播。

蔡英文無視2018年「以核養綠」公投結果，執意將核四廠燃料棒送出國。

蔡英文以指定直轄市民進黨市長候選人的方式，實質廢止民進黨創黨數十年的公職候選人黨內初選提名制度。

媒體披露民進黨女立委遭男友施暴，意外讓民進黨「網軍」結構曝光。馬英九表示，這些疑似有特定單位資源挹注的網軍，猶如「錦衣衛」或「秘密警察」，長期在網路上霸凌與政府意見不同的聲音，甚至逼死一位優秀的台巷灣外交官。

馬英九指出，這些不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。蔡英文經常自詡臺灣的民主價值如何寶貴，卻親手破壞這些民主價值，「希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，臺灣參加「民主峰會」，才能名符其實。」

美國舉行首屆全球民主峰會，討論「對抗威權」、「打擊貪腐」、「促進對人權尊重」等三大議題，除唐鳳、蕭美琴外，國家安全會議、行政院政務委員羅秉成辦公室、行政院性別平等處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及台灣民主基金會也將派代表旁聽。

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