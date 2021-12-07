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高科技導入垃圾清運　發展車聯網智能垃圾車與自駕掃街車

▲環保署推動掃街、清運垃圾智能自動化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲總隊長李健育指出，環保署推動將高科技導入垃圾清運與環境清潔工作。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

如同把家中的掃地機器人變大，執行清掃街道任務！環保署推動智能化、自動化(無人)駕駛環境清運及清潔車輛管理計畫，7日於桃園市桃園區虎頭山創新園區舉辦專題成果展示。環保署環境督察總隊長李健育指出，將高科技導入垃圾清運與環境清潔工作，發展出車聯網智能垃圾車與自駕掃街車，是未來城市治理的方向之一。▲環保署推動掃街、清運垃圾智能自動化。（圖／記者楊淑媛攝）

李健育認為，智能化、自動化的垃圾清運與環境清潔工作，可由新開發區例如高鐵桃園站推動；而桃園是事業廢棄物處理的重鎮，也可以推動民間業者導入該些系統。至於，為何會想要發展自駕掃街車？係因街道清潔工作，泰半於深夜或清晨進行，卻也是第一線掃街人員最容易發生風險的時段。▲環保署推動掃街、清運垃圾智能自動化。（圖／記者楊淑媛攝）

▲自動化無人駕駛的掃街車。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，若由具自駕能力的掃街車執勤，就能避免這些危險波及清潔維護人員；而智能化垃圾車則是透過高科技車載設備與安全輔助系統的設置，讓清運人員執勤時更有效率與確保安全；無人駕駛的掃街車於執勤掃街工作時，遇到突然出現的民眾，則會自動停駛。

而智能化垃圾車則是將大量的即時車輛資訊彙整上遠端監控平台，所有執勤中的行車資訊、現況，都會即時上傳到遠端監控平台，使得管理者能夠精準且有效地智慧化管理環境清運與清潔車輛的所有動態，甚至是突發事件。

包括：桃園市經發局長郭裕信、環保局環境清潔稽查大隊隊長羅文林、各縣市環保人員出席活動。

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