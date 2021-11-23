房屋行銷藉「低碳永續家園」評比縣市！　環保署怒了：誤導民眾

▲環保署認為，房屋行銷不僅以偏概全，也是移花接木，誤導民眾。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（23日）不滿提到，近來有房屋集團藉環保署低碳永續家園推動情況，以「綠」為名對各縣市進行排序評比，但卻是片面資料，甚至移花接木發布縣市排名，完全是錯誤資訊。

環保署指出，推動溫室氣體減量與氣候變遷調適工作，需要中央與地方共同努力，各縣市推動各項工作有嚴謹的考核機制，每年更辦理地方政府推動因應氣候變遷行動績效考核，評比項目包括溫室氣體管制執行方案執行情形、推動溫室氣體排放盤查、低碳永續家園建構及創新作為等。

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環保署表示，低碳永續家園只是考核項目之一，且重點包括輔導村里參與及辦理教育培訓，各縣市及各村里須就生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活與永續經營，採行因地制宜的行動項目進行推動。

環保署認為，該房屋集團逕自統計各縣市低碳永續家園數量進行縣市評比，並對外發布訊息，不僅以偏概全，也是移花接木，誤導民眾，漂低碳永續家園的「綠」。環保署最後強調，避免「漂綠」是本次聯合國氣候變化綱要公約第26次締約國會議各界呼籲重點，環保署將去函請該公司澄清，避免因其不當商業行銷行為影響各地方政府執行減碳與氣候變遷調適工作同仁的士氣。