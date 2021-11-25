景點免費取飲用水抽「離島來回機票」！　12／29前還能折抵消費

▲環保署推奉茶APP抽離島來回機票。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

疫情趨緩，國內觀光熱潮復甦，環保署今（25日）籲國人出遊時，可透過奉茶APP應用程式，結合科技設置飲水共享地圖，隨時透過APP取得飲用水，能幫助減少二氧化碳排放，12月29前下載使用，有機會獲離島來回機票。

環保署指出，與CircuPlus奉茶行動團隊以公私夥伴共同合作，藉由奉茶APP應用程式，宣導出遊民眾可多利用觀光景點周邊飲水站點。環保署水保處處長顏旭明說，奉茶是台灣早期社會的一種人文景觀，供茶的主人以茶水代表對人的關懷，喝茶的人懷抱著感激的心飲下，這種借一杯茶水簡單的互動充滿暖暖的人情味。

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環保署說明，該程式可便利查詢台灣許多地區優質的飲水設施所在，在旅行或商務出差途中享受便利取水友善環境。CircuPlus奉茶行動團隊執行長黃暐程提到，目前奉茶APP截至今年10月，已累積19萬下載量，相當於源頭減少23萬支塑膠瓶，等同於減少20,585公斤二氧化碳排放。

為鼓勵民眾多加利用奉茶APP，環保署指出，12月29日午夜12點前，使用奉茶APP體驗找水功能，並到「奉茶行動：最帥氣的喝水方式」粉絲專頁完成任務，就能得到《環保綠點》和參加最大獎《離島來回機票》抽獎；累積的綠點可在合作通路折抵消費，省下瓶裝水也節省荷包。