明起網購用「循環箱」抽iPhone 13！　還有機會獲Switch等3C好禮

▲環保署提醒，循環袋（箱）清潔後再次用來出貨，並不是贈品。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

環保署110年循環袋（箱）試辦計畫再啟動，明（22日）起至111年3月15日參與試辦的民眾，只要至8家網購平台，以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還，即獲得抽獎資格，將有3C好禮加碼抽獎送，最大禮是最新型手機一支。

環保署表示，由於民眾消費習慣改變，線上購物比例逐年增加，相對衍生網購包裝廢棄物增量，為降低網購包裝使用量，制定「網購包裝減量指引」，朝包裝減量、環保材質、循環包材三大面向著手減少廢棄物，其中推動網購循環袋（箱）為指引重要目標。

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環保署說明，自109年與4家網購平台試辦網購包裝循環使用，110年擴大合作辦理，共有PChome 24h購物、momo購物網、台灣優衣庫（UNIQLO)、QUEEN SHOP、台塑購物網、直接跟農夫買、淨毒五郎、鮮乳坊等8家網購平台響應，以及中華郵政、配客嘉協助循環包裝回收工作，預定透過試辦經驗建置商業運作模型。

▲環保署指出，網購包裝減量指引，朝包裝減量、環保材質、循環包材三大面向減少廢棄物。



為鼓勵消費者使用與歸還循環袋（箱），環保署舉辦「網購包裝要循環 垃圾減量從源頭 3C好禮加碼送」抽獎活動。只要於上述網購平台使用循環袋（箱）購物，依各家業者方式歸還（最遲於111年3月15日前），且循環袋（箱）未損壞，除退貨之訂單外，皆可自動取得抽獎資格。

環保署透露，獎項包括最新款iPhone 13 Pro Max、iPad Pro 11吋平板電腦、Dyson吸塵器與吹風機，以及Nintendo Switch遊戲機等3C好禮。環保署提醒，循環袋（箱）是要循環回到網購平台，清潔後再次用來出貨，並不是贈品，要記得拿到回收點歸還。若想進一步瞭解本次活動，及各平台推動方式，可至環保署「一次用產品源頭減量宣導網」之「網購包裝要循環 垃圾減量從源頭 3C好禮加碼送」活動網頁。