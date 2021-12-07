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收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

▲▼基進黨張博洋收到顏寬恆的律師函。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲基進黨張博洋收到顏寬恆的律師函。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋先前上政論節目大談顏寬恒，今（7）日表示，收到顏寬恒委任律師寄送的存證信函，內容寫道用不實言論指責顏寬恒，但他反嗆顏連告人的存證信函都內容空洞，根本是「空心草莓冬瓜」。

張博洋今天表示，真是榮幸，成為辣新聞152第一位收到顏寬恒律師函的來賓！3天前，顏寬恒宣稱自己「資源不足，但會盡量做」，然後他就收到了存證信函，看來顏不足的不是資源，是信用，因為這不是他第一次說一套做一套。

張博洋說，顏曾說「以為是在跟周玉蔻選」，但現在告他，是要來跟他選三民區嗎？！另外，他更嗆顏的律師函上面寫說用不實言論指責顏大哥，但到底是哪句也沒寫清楚，在國會當立委言之無物，宣布參加補選後幹話連日，現在連告人的存證信函都內容空洞，「陳柏惟說你是草莓冬瓜，我現在宣布，經證實是空心草莓冬瓜啦！」

▲▼基進黨張博洋收到顏寬恆的律師函。（圖／翻攝自張博洋FB粉絲專頁）

▲基進黨張博洋收到顏寬恆的律師函。（圖／翻攝自張博洋FB粉絲專頁）

至於是因為哪段言論被顏寬恒告，張博洋說他回頭看了重播，當時是談到顏跟爸爸花公款上酒店、顏切割爸爸的不孝子有臉談不肖份子以及搞罷免是為了家族事業等，他說，他實在很想知道哪一段評論有「不實」？

「難道上酒店時，你是自備便當礦泉水？講社會安全網被酸爆的時候，顏推說爸爸犯罪，難道忘了嗎？先刪Ｑ再補選，在國會就有權質詢更多跟家族有關的案件，不是嗎？」

張博洋表示，台中的土地主人，大動作開告一個高雄市民來轉移焦點，是炒房大戶怕人知道？還是電玩家族想要低調？最後他也以簡單十字回應顏寬恒的法律恐嚇，「問題沒回答，閉嘴不可能」。
 

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