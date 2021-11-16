傳羅智強空降選高雄市長　基進黨張博洋嗆：監督的拖鞋準備好了

▲近期傳出國民黨台北市議員羅智強可能空降參選高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

近期傳出高雄地方派系徵詢國民黨籍北市議員羅智強「空降」參選高雄市長，消息一出，台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋發聲開嗆表示，烏龜怕鐵鎚，小強怕拖鞋，高雄人監督的拖鞋已經準備好了，要羅智強放馬過來。

縣市長選戰明年就要開打，藍營將派出何人參戰高雄市長選舉備受關注，近期傳出有高雄派系想請北市議員羅智強「空降」參選。

▲張博洋開嗆，高雄人監督的拖鞋已經準備好了，羅智強放馬過來。（圖／記者賴文萱翻攝）

消息一出，張博洋今天開嗆說，朱立倫自己不是說空降的閃邊，在地的尚好嗎？現在看起來很明顯是說一套做一套，「烏龜怕鐵鎚，小強怕拖鞋，高雄人監督的拖鞋已經準備好了，羅智強放馬過來。」

張博洋呼籲羅智強，想選就直接來，在高雄一定相遇得到，不要透過媒體放話試水溫，這只會凸顯當年他在三民區只拿3千票，已成為選高雄的心理陰影。

「一個韓國瑜已經證明國民黨空降不行，一個李眉蓁也證明在地經營不力」，張博洋說，國民黨到天龍國請出羅智強出馬，其實只證明一個百年大黨長期在高雄只搞政治、不關心在地，現在連一個市長候選人都提名不出來。

他更指，羅智強最近喜歡這裡睡一晚那裡住一晚，希望到時候選市長的時候，不要學韓國瑜用睡一晚住一晚的方式解決高雄的問題。