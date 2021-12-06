療癒饗食在雲林　在地「農閒糊塗餐」超精緻

▲林內鄉教芋部結合社區有機農、小農，利用林內在地生產芋頭、木瓜、咖啡、雞肉、生菜、柑橘等食材，設計「農閒糊塗餐」，今天在教芋部舉行發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣農村療癒心能量，辦理「雲林農村文化療癒推廣計畫」，以食旅概念為推動主軸，結合農村再生社區能量，推展具有在地農村文化療癒之體驗旅遊。林內鄉烏塗社區「教芋部」今（6）日透過發表活動展現計畫成果，結合社區農民、利用在地食材設計「農閒糊塗餐」，將農產變身精緻療癒系美食。

以芋頭聞名的烏塗社區位於雲林縣東北端，有源遠流長的濁水溪橫貫境內，因濁水夾帶大量的黑土，而這肥沃的土壤也是林內芋頭鬆綿好吃的關鍵因素，地名「烏塗」亦由此而來。林內鄉教芋部結合社區有機農、小農，利用林內在地生產芋頭、木瓜、咖啡、雞肉、生菜、柑橘等食材，設計「農閒糊塗餐」，今天在教芋部舉行發表會。

▲林建安表示，今日文化療癒成果發表會匯集烏塗社區一共有四個農場夥伴的料理，透過計畫的推動，將來讓遊客來到雲林吃到我們在地最好的美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

教芋部長林建安說，農閒糊塗餐總共設計10道菜，是由鄉內田園秘境、橙色農作、愛某卡多與教芋部等有機小農一起合作，將林內最優質農產食材融入「慢食、慢活、慢遊」元素，打造出具有在地風味之特色餐桌。

林建安表示，今日文化療癒成果發表會匯集烏塗社區一共有四個農場夥伴的料理，透過縣政府的療癒計畫的協助，請來專業廚師指導讓社區將來能夠自己辦理，豐富餐桌，透過精緻的擺盤及料理的設計把我們在地的芋頭、柑橘、火龍果等食材變成一道道佳餚，透過計畫的推動，將來讓遊客來到雲林吃到我們在地最好的美食。

▲林內鄉長張維崢表示，「農閒糊塗餐」從開胃菜、湯品、前菜、附餐、主餐到甜點飲料都相當精緻美味，同時吃得到在地最當令新鮮的食材，歡迎民眾前來享受林內好山好水。（圖／記者蔡佩旻攝）

林內鄉長張維崢表示，「農閒糊塗餐」從開胃菜、湯品、前菜、附餐、主餐到甜點飲料都相當精緻美味，同時吃得到在地最當令新鮮的食材，歡迎民眾前來享受林內好山好水。林內鄉農會總幹事黃國洲表示，林內鄉有非常多很棒農產品，農閒糊塗餐將農產食材變精緻，提升農產附加價值並展現農村風土魅力與人文風情，帶動農村觀光旅遊。

▲林內鄉教芋部結合社區有機農、小農，利用林內在地生產芋頭、木瓜、咖啡、雞肉、生菜、柑橘等食材，設計「農閒糊塗餐」，今天在教芋部舉行發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）





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