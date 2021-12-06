林內芋頭品質高　失收5成價格未漲

▲林內芋頭纖維明顯、香氣十足，一年四季都生產，總面積100多公頃。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林林內鄉烏塗社區肥沃土壤種植優質「濁水米」與「林內芋」品質相當優良，產銷班班長張惠勝表示，今年種植失收約五成，但價格未受太大影響，維持在每公斤18元以上，都算很不錯。
林內芋頭是檳榔新品種，纖維明顯、香氣十足，口感Q綿，為大甲芋頭作嫁多年，2015年起正名為「林內芋頭」，一年四季都生產，總面積100多公頃。
▲蔬菜產銷班19班班長張惠勝表示，林內芋頭因與濁水溪相鄰，水源充足下不同於其他地區一年種一次，林內芋頭一年四季都能種。（圖／記者蔡佩旻攝）
林內鄉蔬菜產銷班19班班長張惠勝表示，林內芋頭因與濁水溪相鄰，水源充足下不同於其他地區一年種一次，林內芋頭一年四季都能種，濁水溪水源電解質高且「烏塗」社區名來自濁水溪所沈澱下的灰黑土為名，土壤再經過濁水溪灌溉即能改變土質，先天優良條件下，種出澱粉量高的優良芋頭。
▲芋頭用刀頗開後，若刀子上卡有粉漿，或刮起芋泥為黏稠泥狀表示芋頭澱粉質夠高。（圖／記者蔡佩旻攝）
一名來自竹山的賣地瓜芋頭的業者，專程來到田間向張惠勝批發芋頭，其表示，採收期都會到附近來收購芋頭，觀察張班長所種植芋頭相當綿密，芋頭用刀頗開後，刀子上卡有粉漿，表示芋頭澱粉質夠高。
▲產銷班班長張惠勝表示，今年種植失收約五成，但價格未受太大影響，維持在每公斤18元以上，都算很不錯。（圖／記者蔡佩旻攝）
【其他新聞】
讀者迴響