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台西獨居翁散步被風吹倒起不了身　警消馳援送醫

▲林姓老翁出門散步，遭海風吹倒起不了身，民眾見狀報警求助，警員急奔救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓老翁出門散步，遭海風吹倒起不了身，民眾見狀報警求助，警員急奔救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局臺西分局崙豐派所警員林照凱3日執行家戶訪查勤務於10時31分許，接獲民眾報稱有一名老翁在臺西鄉三和前路倒受傷，立即迅速趕赴現場處理，到達現場係一名老翁受傷躺於地上，臉部擦傷流血，員警立即連繫救護車到場救護。

經警方了解，62歲的林姓老翁獨居，當日想外出要至家門旁馬路散步，卻風勢太大突然雙腳無力，重心不穩跌倒受傷，經到場消防救護人員向老翁做傷病評估，幸好老翁意識清楚，只有臉部擦傷，警方立即與救護員人協助老翁送醫，並聯繫老翁家屬。

老翁家屬向警方表示，老翁平時獨居，老翁平都會在家附近散步，近日天氣氣溫遽降、風勢又大，假如沒人發現真的非常危險，老翁家屬對熱心報案民眾與警消人員為民服務之舉深表感激與謝意。

臺西警分局長黃念生表示，對同仁秉持同理心、發揮為民服務熱忱給予肯定，適時為民眾伸出援手，建立警察親民便民與愛民的良好形象，並提醒民眾，對家中有長者，應多予關懷並注意其動態，可在他們衣服明顯處車縫聯繫資料或洽各鄉鎮公所申請「D+卡」，以防範走失時能即時確認身分。

▲林姓老翁出門散步，遭海風吹倒起不了身，民眾見狀報警求助，警員急奔救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓老翁想外出要至家門旁馬路散步，卻風勢太大突然雙腳無力，重心不穩跌倒受傷，經到場消防救護人員向老翁做傷病評估，幸好老翁意識清楚，只有臉部擦傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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