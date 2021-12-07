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不只有屋馬！　內行人推台中燒肉「3神店」：值得朝聖

▲▼燒肉,日式燒肉,炭火燒肉。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲老饕們都有自己的燒肉店口袋名單。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

到台中想吃燒肉時，不少人都會先想到知名燒肉品牌「屋馬」。就有一名網友表示，很想去台中朝聖屋馬燒肉，但也好奇有比屋馬更推薦的餐廳嗎？釣出不少老饕不藏私地分享心目中的經典好店。

屋馬燒肉被網友封為台中燒肉界霸主，若沒有預先訂位是很難吃得到的美食名店。原PO在PTT的Gossiping板上以「台中比屋馬更值得去的店」為題發文，表示「之前很想朝聖一下屋馬燒肉，想問一下現在還有比屋馬更推薦的嗎？鼎泰豐？漢來海港？還是有什麼差不多價位上下，精緻一點但也不用到一頓好幾千的？」

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▲▼原PO好奇提問台中除了屋馬之外，還有沒有其他推薦美食。（圖／翻攝自PTT）

▲貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起熱議，其中不少網友點名「茶六」、「老井極上燒肉」和「碳佐麻里精品燒肉」，「屋馬過譽了，茶六、山鯨都比較好」、「茶六？吃粗飽的」、「老井還不錯，茶六也行，俺達吃到最後好膩」、「茶六跟老井不錯」、「要我吃我選碳佐麻里」

也有不少老饕不藏私分享自己的口袋名單，「燒肉風間」、「糧薪客棧」、「墨妃家」、「燒肉吃多會膩，漢來海港」、「石頭、野宴 >>>（大於）屋馬」。

另外也有網友認為屋馬燒肉的名氣是「過譽了」，「屋馬是因為早期有貴貴牛肉的店不多，可是現在到處都有很好找了，屋馬後來也沒有其他進步的點，過譽就是這麼來的，時空背景不同」。

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