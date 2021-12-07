回不去了？他點出「夜市走下坡」關鍵　網嘆：價值只剩它

▲夜市擁有許多特色小吃。圖為鳳山青年夜市。（圖／記者吳世龍攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣夜市是不少人吃飯、逛街的首選，也是觀光客來台必訪的「知名景點」，不過一名網友卻表示，台灣夜市真的很多，好奇「全台最糟糕的夜市在哪？」有網友分析近年台灣夜市開始走下坡的原因。

原PO在PTT的Gossiping版上以「全台最糟糕的夜市」為題發文，表示台灣夜市真的很多，且夜市物美價廉，每個禮拜五就是下班回家吃飽飯，去夜市吃點心。他也列出去過的夜市如士林夜市、嘉義文化夜市、台南大東夜市，好奇詢問「大家認為最糟糕的夜市是哪裡呢？」

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文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「如果不是陸客，士林還是全台第一」、「現在的東西不都大同小異」、「凱達格蘭夜市吧，太多人太吵」、「很多夜市跟停車場都是建商囤積地的名目」、「台東全部的夜市都很雷」、「感覺夜市已經慢慢被複合型商場給取代了」、「夜市存在的價值只剩下牛排」。

其中就有一名網友有感而發地回文表示，夜市以前很便宜，而且選項多，有吃又有得玩，還有一些便宜的生活用品、麵包可以買，但現在變得超貴，根本在坑殺消費者，沒有花個五六百元根本吃不飽。

▲網友點出台灣夜市開始走下坡的原因。（圖／翻攝自PTT）

他指出，同樣的價錢可以去吃一頓還ok的一餐，而且不用坐在路邊淋雨，又有冷氣吹，在夜市邊走邊吃，常常覺得花了錢還吃得很狼狽，「髒、亂、貴，實在是想不到夜市的優點，不懂為什麼很多人介紹台灣都介紹夜市」。