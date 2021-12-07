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竹市東門市場2.0升級完工　耐震補強、全新電路與汙水處理系統

▲新竹市長林智堅日前拜訪東門市場攤商。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅日前拜訪東門市場攤商。（資料照）。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

東門市場2.0升級完工！新竹市府今年初投入5300萬元進行東門市場整建工程，讓50年老市場「體質大改造」，除施作外牆拉皮、耐震補強、屋頂隔熱防水及排水工程等，更全新增設220V電路系統與污水處理系統，文青熱點安全舒適再升級。新竹市長林智堅表示，他上任後力拼東門市場活化、翻轉傳統市場，在三樓設置東門青年基地，吸引許多青年進駐，攤商更從起初個位數成長至逾百，此次整建完工將讓東門市場繼續邁向下一個50年。

林智堅表示，東門市場白天為早市，是買菜族熱點，晚間則是時下年輕人最愛的美食街，商家與消費者均期盼市場提升環境。此次工程就新增2大系統，一為220V電路系統，讓攤商可購置更高規格冰箱，營業電器使用更安全方便；一為污水處理系統，將各攤舖位的營業廢水透過污水管線收集至污水處理槽，淨化、處理後再排放至市場外，改善地下室原本潮濕惡臭的環境。

此外，工程也同步拆除攤舖位內既有老舊鐵窗、外推違建等設施，讓建築外觀回復到興建初期的美好模樣，並改善漏水、通風不佳等問題，讓市場環境再升級。

產業發展處表示，市長上任以來，為翻轉東門市場功能弱化問題，辦理各項活化工作，包括投入200萬元經費、於市場三樓空攤設置東門青年基地，投入350萬元進行一至三樓廁所改建，今（110）年初再啟動市場內部整建及耐震補強工程，提升硬體、也提供更安全、舒適整潔的環境。

產發處處長張力可表示，市府積極突破傳統市場工程的招標及施工困境，工程期間更積極與市場攤商協調溝通，並調整設備擺放位置與施工順序等，克服重重困難，將原本需全市場停電1個月餘才能完成的機電配管配線工程，縮短至停電3日內即完成主要機電設備之系統轉換作業，大大降低影響攤商營業的時間。

產發處補充，新竹市的傳統市場逐步完成轉型及活化，除東門市場完成改造，南門市場耐震補強工程與果菜市場整建及粉刷工程，都將於今（110）年底完工，北門市場拆除重建工程目前則完成拆除舊建物，新建物預計明（111）年底全新落成。

市府表示，未來將持續改善竹市老舊市場的軟、硬體設施，同時進行各市場的營業活化，讓民眾更願意走進傳統市場消費，也讓攤商有更優質的營業環境。

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