林智堅參訪緯創資通智慧輔具　盼促科技、醫療跨界合作

▲新竹市長林智堅體驗智能化行動輔具。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

大新竹作為全球半導體產業重鎮，為促進產業發展，新竹市長林智堅今（29）日再度參訪緯創資通新竹廠，參訪最新智慧醫療輔具技術，新竹臺大分院院長余忠仁院長、馬偕新竹分院翁順隆院長、中醫大附醫陳自諒院長以及國泰、南門、空軍等竹市五大醫院代表也都到場觀摩。林智堅體驗最新智慧輔具「外骨骼機器人」，該輔具讓行動不便者重拾走路能力，更能空出雙手、更輕鬆移動，他說，盼未來能促成跨界合作，讓產業更有競爭力，也提升大新竹醫療服務。他也期待大新竹合併升格成為竹科後盾，吸引國際級人才。

林智堅一行人今在緯創資通總經理林建勳、副總經理賴志忠帶領下，參觀緯創最新醫學人工智慧，包含UVC紫外線消毒機器人、機械式助行器、直立式步態訓練系統等最新智慧輔具、AI極速冷萃機（人工智慧咖啡機）。

林智堅也試穿下肢外骨骼機器人「Keeogo啟而走」，行動感測器可感應髖關節與膝蓋角度，輔助行動，林智堅市長在人工智慧輔助下跳躍、跑步，他說，「鋼鐵人以後就要成真了」，穿載後各項動作都變輕鬆。

緯創表示，外骨骼機器人「Keeogo啟而走」有別於過去輔助工具，可感應髖關節與膝蓋角度，不必遙控就能自動輔助患者行動，讓患者空出雙手重拾「走路」能力，更可重新自主生活。多數患者穿戴後都感動到哭，因為早已忘記走路感覺。

林智堅表示，為了解產業需求，陸續拜訪緯創、聯電、聯詠、國際半導體產業協會、台灣美國商會，11月初他也帶領市府團隊拜訪緯創林憲銘董事長，知悉緯創跨足醫療產業，今日特地邀請台大新竹分院、馬偕新竹分院、南門、國泰及空軍醫院一同參訪並觀摩最新醫療輔具技術，藉由交流讓大新竹醫療服務更提升，盼促成跨界合作，讓產業更有競爭力。

林智堅也說，感謝新竹五大醫院緊密合作，守住竹市疫情，光是疫苗施打人次就超過67萬人次，早已經超過竹市設籍45萬人，也因此維護國家戰略級「半導體產業」。竹科也因疫情大幅成長，去年產值突破1.3兆，今年上半年就7500憶，產值更可望1.5兆，台灣因此蓬勃發展，在國際上也更有聲量。

「台灣最大的競爭力在人才」，林智堅引用台積電創辦人張忠謀金句說，做為竹科所在的地方政府，應該把人才照顧好，新竹市府近年透過設計力導入公共建設，打造優質的生活環境，盼吸引人才。他也盼不只新竹市幸福，新竹縣也要共好，盼大新竹合併升格及早實現，成為竹科的後盾，以一個地方政府提供穩定土地、水電、供電、人才，讓產業根留，人才安居樂業。

緯創資通總經理林建勳指出，緯創在地深根30多年，新竹廠區一直是歷史最悠久廠區，該廠區一直從事研發、製作高階資通訊產品、醫學人工智慧產品，包含外骨骼機器人「Keeogo啟而走」、UVC紫外線消毒機器人等。他們很感謝市長林智堅邀請大新竹院方代表，他們也期待未來與醫界有跨界合作機會。

市府表示，緯創資通是全球首屈一指的資訊及通訊產品專業設計及製造廠商，成立於2001年，總部位於台北內湖，目前全球擁有10個研發中心、12個製造基地、14個客服中心及全球維修中心，此外也致力於運用科技發展提升人類生活產品，下階段持續衝刺軟體、遠距醫療發展，目前已與多家醫院合作，包含協助傷患行走的外骨骼計畫或遠距長照，透過設計與科技，盼讓台灣醫療產業更好。