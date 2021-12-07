急診醫：今年冬天異常反常！原因曝「紮實感受到生存危機」

▲兒童急診大多以感染症主訴的腸胃道疾病相關，鮮少看到咳嗽病童。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李佳蓉／綜合報導

戴緊口罩、勤洗手除了防堵新冠病毒外，各種呼吸道病毒也被阻絕門外。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，「今年的冬天異常反常」，邊境嚴管加上戴口罩政策，孩子們今年冬天看診次數銳減，雖然很值得開心，但也紮紮實實讓他感受到生存危機，坦言「心情很是矛盾」。

「自從成為兒童急診科和兒童感染科醫師以來，從來沒有想過『幾乎沒有呼吸道病毒的冬天』。」謝宗學醫師在《Dr. E 小兒急診室日誌》粉專寫道。他說，乾冷的冬天本該是呼吸道病毒最活躍時刻，只要氣溫下降超過一週，兒童急診發燒、咳嗽的病童就會暴增，但今年冬天異常反常，絕大多數都以感染症主訴的腸胃道疾病相關，鮮少看到咳嗽的病童。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學解釋，缺少呼吸道病毒感染，發燒、咳嗽、流鼻水的孩子變少；病毒感染後的併發症如中耳炎、鼻竇炎、肺炎、敗血症也連帶減少。缺乏呼吸道病毒觸發，即使再低溫，過敏體質的孩子氣喘發作機率也會大幅下降，嚴重氣喘發作的病例罕見出現在兒童急診。

▲今年冬天孩童因感染呼吸道病毒而就醫頻率銳減。（示意圖／記者廖明慧攝）

台灣在今年5月中至7月底宣布三級警戒，謝宗學說，此舉將境內呼吸道病毒傳播阻絕，加上邊境管制中斷境外病毒輸入，社區內缺少「病毒火種」，即使天氣再冷也無法激化病毒活躍。再加上戴口罩，即使感冒染病症狀也較輕微，多數不用服藥也能自行痊癒。「家裡有幼童的家長應該感受很深，今年冬天很少有機會需要帶孩子跑診所或急診室。」

謝宗學指出，最近防疫政策鬆綁，開始出現少數腺病毒病例，但也相當零星，沒有大規模社區疫情，「幾乎沒有呼吸道病毒的冬天確實出現在台灣社區」。

他接著說，冬天總會過去，只要持續邊境管制加上戴口罩，兒科和耳鼻科醫師的寒冬不會結束，看著孩子們越來越健康很開心，「但看到持續低迷的來診人次，卻紮紮實實感受到生存危機，心情很是矛盾。」

網友也心疼留言，「流感病人也變得少很多，很多醫生都快失業了」、「不論如何，都非常感謝醫護總是緊守著第一防線保護國人健康，謝謝你們，我相信這狀況對醫生來說一定很掙扎」、「家裡附近的小兒科診所也是門可羅雀」、「雖然生意冷清了，還是感謝醫師們的付出才有這樣的成果，算是額外收穫唄。」