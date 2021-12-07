24類人必完整接種「挨轟半強迫」！名醫：現在還不打才是製造困擾

▲指揮中心宣布有24場所相關從業人員應儘速在12/17前施打第2劑疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

第17輪新冠疫苗預約即將於今（7）日中午12點截止。此外，指揮中心也在12/5～9日於北車設接種站，還可領取全聯禮券100元。前台大感染科醫師林氏璧樂見北車打疫苗空前盛況直呼開心，而針對指揮中心擬再擴大必要完整接種2劑疫苗之族群，遭轟不打得自費篩檢、徒增困擾根本半強迫，他認為「現在還不打疫苗的人，才是製造大家困擾」，鼓勵大家踴躍接種。

現在不僅可至預約平台預約，為催高疫苗覆蓋率，指揮中心多管齊下自12/5～9日、每天下午1點到晚上8點在台北車站大廳西側迴廊設接種站，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者。只要是在台人士，不分本國、外國籍皆提供莫德納疫苗施打，接種者即可獲得全聯100元禮券。

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《東森新媒體ETtoday》記者昨（5）日實地走訪北車大廳，發現下午1點才開放接種，中午就有民眾到現場排隊，從老到少各個年齡層都有，相當踴躍。人龍從西側迴廊一路排到北車東門。有路過網友看傻：「還以為是春節返鄉人潮」。可見設置北車接種站不僅可近性強，祭出優惠好康也成為提升疫苗覆蓋率的一大妙招。

▲▼民眾踴躍前往北車接種站施打疫苗。

前台大感染科醫師林氏璧接受本刊採訪時直說，「才100元就有人要，我當然是很開心呀！大家願意打我都開心。晚打可以打莫德納多好，又有禮券可以拿。」他坦言，疫苗打到最後一定會面臨瓶頸，自己偏向以鼓勵、好處吸引國人接種，比強制來得更實際。

針對指揮中心宣布自明年元旦起，24場所從業人員須完整接種2劑疫苗，族群還可能再擴大，若未接種完整2劑，得於復業前提供自費3日PCR檢驗陰性證明（含家用快篩）。有人抱怨根本是半強迫、徒增困擾。指揮官陳時中昨日也回應，事實上是要求，若不打疫苗就以檢驗取代，保護自己也不會增加社會醫療負擔，為了整體防疫大家應盡一份責任，對自身好處最大。

對此，林氏璧也強調，沒有罰則就非強制，不至於失去工作權，只是未接種兩劑者得自費快篩。面對民眾的抱怨，他也反擊，「到現在還不打疫苗的人，才是製造大家困擾。」防疫本來就不是個人選擇，而是打團體戰。

▼相關強化場所（域）人員新冠疫苗接種規範 。（圖／指揮中心提供）

第17輪疫苗今日中午12點預約截止，相關對象及期程：

一、 符合資格對象，今年12月5日上午6時前已意願登記/混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

（一）BNT第一劑：12歲以上民眾【即2009/12/9（含）前出生】。

（二）BNT第二劑：11月11日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾【即2003/12/31（含）前出生】。

（三）AZ第一劑：18歲以上民眾【即2003/12/9（含）前出生】。

（四）AZ第二劑/第二劑混打BNT疫苗：10月14日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾【即2003/12/9(含)前出生】。

二、 預約分流時程：

（一）BNT 疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。

（二）AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、 施打時程：12月9日至12月15日。