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大陸昨日新增60例本土！內蒙古佔55例　當地現有病例達415例

▲▼ 大陸疫情,新冠疫情,內蒙古疫情,滿洲里市。（圖／視覺中國）

▲內蒙古疫情嚴峻。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委7日通報，6日本土病例60例（內蒙古55例，均在呼倫貝爾市；黑龍江2例，均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；浙江1例，在寧波市），新增本土無症狀感染4例（浙江2例，均在寧波市；內蒙古1例，在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）。

通報顯示，昨日新增確診病例94例。其中境外輸入病例34例（廣西13例，上海5例，四川5例，雲南5例，廣東3例，北京1例，山東1例，陝西1例），含7例由無症狀感染者轉為確診病例（四川5例，廣東1例，陝西1例）；本土病例60例，含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14例，其中境外輸入10例，本土4例；當日轉為確診病例9例（境外輸入7例）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入18例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者471例（境外輸入404例）。

黑龍江、內蒙古是大陸目前疫情相對嚴峻的省分，前者現有本土確診病例36例，後者現有本土確診病例415例（呼倫貝爾滿洲里市377例、扎賚諾爾區32例、新巴爾虎右旗4例；滿洲里市關聯確診病例2例，在通遼市科爾沁區）。

截至12月6日24時，內蒙古自治區現有本土確診病例415例（呼倫貝爾滿洲里市377例、紮賚諾爾區32例、新巴爾虎右旗4例；滿洲里市關聯確診病例2例，在通遼市科爾沁區），無癥狀感染者1例（為呼倫貝爾市新巴爾虎右旗）。

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