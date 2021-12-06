北市聯醫擴大招募「公職護理師」60名　提升社區居家醫療照護品質

▲台北市聯合醫院111年公職師（三）級護理師招募甄試。（圖／翻攝自財團法人台灣金融研訓院報名網站）

記者袁茵／台北報導

面對一波接一波疫情，因應後疫情時代的就醫型態轉變，台北市立聯合醫院扮演著醫學中心與基層醫療間承上啟下的關鍵角色，為擴展社區量能，擴大招募公職護理師60人，報名期間至2021年12月9日下午18時止。

由於新冠肺炎病毒等新興傳染病威脅恐成為社區的新常態，為持續擴展市立醫院的社區量能，北市聯醫擴大招募公職護理師60名，並區分為「專科護理師–內科組、精神科組、兒科組、外科組及婦產科組」、「社區居家護理組」及「臨床護理組」等類組辦理甄試，盼透過公職吸引更多護理人力加入，朝台灣第一的社區型醫院邁進，提升社區居家醫療照護品質，守護市民健康。

台北市聯合醫院指出，本次報名期間至2021年12月9日下午18時止，一律採「網路報名」，相關資訊置於北市聯醫官網「最新消息」及「徵才專區」，或財團法人台灣金融研訓院報名網站，請自行上網點閱或下載列印，歡迎符合各甄試類組報名資格條件的人員，加入北市聯醫大家庭。

北市聯醫表示，如果錯過今年國家高等考試「護理師」類組8個名額，千萬要把握台北市立聯合醫院這次釋出60名「公職護理師」職缺的機會，報名日期只到12月9日，有相關問題可電洽財團法人台灣金融研訓院（試務工作受託辦理單位），聯絡電話（02）33653666按1。