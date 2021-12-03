3歲女「噴槍灌肺」慘死！纏訟3年生父判10年定讞　母哽咽說話了

▲高雄鄧姓女童遭噴槍奪命（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄3歲鄧姓女童隨著鄺姓生父前往加油站洗車，但卻遭洗車噴槍強灌大量氣體進入肺部，造成臟器破裂而慘死，案經上訴，最高法院3日認同二審判決，駁回上訴，維持10年徒刑定讞。女童生母、鄧女今得知判決後表示，「感謝司法還我女兒清白，我雖然割捨不下，在我心中，她是我永遠的寶貝」。

鄧女今接受媒體電話訪問，她表示：「很感謝司法單位抽絲剝繭的幫助案件真相大白，雖然不知道鄺先生是在什麼樣的心境、情緒下，做出傷害我女兒的事情，但還是很感謝司法單位還我女兒清白，我一直相信司法是公正、嚴謹的，也謝謝一路陪我走來的黃律師」。

▲生父二審逆轉遭重判10年，鄧女曾出面受訪指出，在鎖骨刺下對女兒的思念。（圖／ETtoday資料照）

鄧女哽咽地說：「其實還是很想她，她是我心頭的一塊肉，說真的，我雖然割捨不下，在我心中，她是我永遠的寶貝。」而官司纏訟近3年，也讓她心力交瘁，她表示，目前已漸漸回到工作崗位，感激同事很包容，畢竟有一段時間必須找資料、證據，以致耽誤工作行程，很感謝同事。

判決指出，原為男女朋友的鄺男和鄧女育有3歲鄧姓女童，但因鄧女2019年1月間，因突然有事託鄺男照顧女童，鄺男應允。沒想到鄺男帶著女童到加油站洗車，結果女童口內竟遭高壓噴槍灌入大量氣體，送醫不治後身亡。因案發過程太過離奇，事發後震驚社會。檢警調查後，鄺男供稱，是女童自己玩噴槍，口含噴槍後，自己灌入氣體而死，檢方依照「過失致人於死罪」提起公訴。

▲鄺姓生父持噴槍進入副駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧這起事件，2019年1月20日15時許，當時鄺男開車載女兒前往高雄自由路的加油站自助洗車，而鄺男供稱當時自己正在整理車子，女童則單獨在車內，第一時間有發現女童在玩噴槍，但當時因為在整理車輛，所以沒有特別注意，直到之後發現女童臉色不對勁，才會趕緊開車將女童送往醫院。

不過，檢方在偵辦女童死因時，找來鄺男進行測謊，並未通過，但檢方認為，無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪將他提起公訴。

法院經過長時間審理，一審判決結果出爐，法官依法判鄺男1年10個月徒刑。不過，鄺男的前妻不服判決結果，全案上訴到高雄高分院後，高分院法官撤銷原判決，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，改判其10年徒刑，案經上訴，最高法院3日駁回上訴，全案定讞。

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