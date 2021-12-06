丟垃圾當投籃！街頭運動會每天上演　網見這幕笑炸：你這爛砲兵　　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市正勤國宅附近常有民眾不等垃圾車停靠，就開始丟擲垃圾進車斗，有網友錄製一段市民日常畫面，並稱這是「每天上演的街頭運動賽事」，有叔叔阿姨命中率超高，也有年輕人投籃失敗垃圾落地，還被對向的小巴捲走，被譏諷「你這爛砲兵，這麼近都丟不中」。環保局則呼籲，切勿在車輛行駛中拋丟，以免發生意外。

▲網友直擊民眾丟垃圾都投籃，宛如一場街頭運動會。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼叔叔阿姨施展臂力，用力往垃圾車車斗一丟。（圖／翻攝自爆料公社）

網友在《爆廢公社》發布一段慢動作影片，表示這是「每天上演的街頭運動賽事」，還說「臂力要很好才能參賽」、「判斷力也要很好」。影片中就有一名男子步行跨越雙黃線，待垃圾車緩緩經過時，猛力將垃圾甩進車斗，接著當地居民們開始接力「投籃」，還有阿姨以羽球反拍姿勢，輕鬆就將垃圾投進車斗。

▲▼藍色垃圾袋界外出局，還被對向小巴捲走。（圖／翻攝自爆料公社）

不過影片也意外拍到年輕人丟過頭，整包藍色垃圾袋被甩到對向車道，下秒就被行駛過的小巴給捲走。網友看完影片後笑說：「業餘籃球集訓」、「界外球 換對方進攻」、「以為在打NBA」、「台灣日常。但是很危險！！」、「全民動起來，移動式籃框車來了」、「年輕人的準度輸阿公阿嬤耶」、「年輕人終究是年輕人」、「「你這爛砲兵，這麼近都丟不中」。

環保局表示，高雄市垃圾收運採「垃圾不落地」方式，已實施非常久的時間，民眾需將垃圾妥善打包並依指定時間、地點，直接將垃圾包投置垃圾車中，大多數的民眾均能配合收運方式。經查該處為白天配套清運點，停留時間為8:30～8:45，部分民眾未至停靠點等候，而是利用垃圾車緩慢行駛進入停靠點時，沿線拋擲垃圾包。

▲▼環保局上午至正勤社區呼籲民眾到定點丟擲垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局說，因車輛尚在行駛中，民眾拋擲過程，垃圾包不易準確丟入車斗而掉到路面或砸到行人車輛，民眾再去撿拾過程十分危險；有時垃圾包掉落地面破損，垃圾散落一地造成環境髒亂。

環保局也呼籲，市民應依指定時間、地點待垃圾車停妥停靠點後，再直接將垃圾包投置垃圾車中，以維護安全及環境整潔。倘錯過垃圾車，可利用「高雄市清潔資訊即時查詢」APP應用程式，查詢附近垃圾車停靠點前往丟垃圾，不用再路邊苦等或追趕垃圾車，讓倒垃圾更加輕鬆。

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