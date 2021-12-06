快訊／高雄「評價4星」燒肉店廚房竄烈火！　員工急奔陽台呼救

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區敦煌路一家知名燒肉店發生一起火警，6日中午1點6分，燒肉店廚房突然竄出烈火，導致4樓一名男員工受困於陽台待救，消防局接獲報案緊急搶救，火勢於1點23分撲滅，並順利將員工救下，初步判定，起火點為廚房排煙管。

▲高雄知名吃到飽日式燒肉店火警。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警發生地點是一家5樓建築物，1、2樓為吃到飽日式燒肉店，據Google地圖顯示有4星評價，3、4樓則是員工宿舍。事故發生時，燒肉店正是中午營業時間，廚房突然竄出烈火，且火勢很快就蔓延到用餐區，員工趕緊報案。

事發當時，正有一名男員工在4樓宿舍休息，驚覺發現濃煙一直往樓上竄，打開門一看，走廊全都是煙，急忙衝到陽台等待救援。消防局出動十全、鼎金、大昌分隊12車28人前往搶救，並升起雲梯車，將該名男員工平安救下，經救護人員評估，受有輕微嗆傷不過男員工拒絕送醫。

火勢於1點23分撲滅，現場為1樓廚房燃燒排煙管，疑似因排煙管太久沒清理出現油垢，導致廚房一度出現火勢，天花板也被燒得焦黑。

▲高雄知名燒肉店廚房起火，消防隊出動雲梯車將員工救下樓。（圖／記者吳世龍攝）

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