愛河霓虹派對開趴了！　200攤文青餐一路玩到聖誕夜

▲霓虹派對2.0限定打卡裝置「霓虹牌樓」。（圖／記高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

去年冬季大受好評的高雄愛河霓虹派對，今年晉級到2.0版再度回到愛河！這次更加入草地音樂會和霓虹牌樓創作元素，將愛河河西打造成一個小型的愛河生活節，第一個周末（12/4-12/5）就吸引了超過4萬人來到愛河畔悠閒生活，活動一路辦到聖誕周末夜！

▲愛河冬季霓虹派對2.0首週湧入4萬人參加。（圖／高雄市觀光局）

觀光局表示，今年霓虹派對2.0集結200家風格餐飲和手作品牌，從12月4日起每周末延續到聖誕周末輪番登場，地點在愛河河西中正路-五福路之間，下午2點到晚上9點都能逛。

首周共有65家品牌參加，特別邀請台中第二市場知名百年老店丁山肉丸南下高雄，攤位前擠滿買肉圓的人潮，傳統肉圓也可以很文青。隔壁的西班牙大鍋飯更是吸引民眾目光，特別選用歐洲產的長米悶煮，一大鍋的黃色米飯大方鋪上各式海鮮引起民眾圍觀，起鍋的時候香氣撲鼻，不用幾分鐘的時間一鍋就賣光了！

▲▼霓虹派對集結200家風格餐飲和手作品牌。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，今年最大的特色，是在會場入口旁草地搭起霓虹舞台，民眾可在草地上聆聽表演，成群的民眾或坐或躺，享受高雄冬季涼爽舒適的悠閒氛圍。另會場南端也架設起霓虹派對2.0限定的橫跨愛河園道霓虹牌樓打卡裝置，可供民眾拍照打卡。

觀光局表示，接下來於12/11-12、12/18-19、12/25-26，3個周六、日安排的攤位和表演團體都會有變化，尤其是最後一周聖誕週末，更有聖誕限定打卡藝術裝置和邀請年輕人喜愛的實力派樂團「南西肯恩」、「溫蒂漫步」、「Vast & Hazy」、「淺堤」熱情開唱，歡迎民眾每周前往參加，體驗高雄冬季獨有的涼爽悠閒。

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