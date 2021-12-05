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「2021雲林社造嘉年華」　懷舊氛圍重現早期農村

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林社造嘉年華，大埤鄉豐田社區帶來蝴蝶姑娘風華絕代的歌舞伎開場演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，在西螺鎮廣興社區阿善師子地兵陣行氣勢暖場、大埤鄉豐田社區帶來蝴蝶姑娘風華絕代的歌舞伎開場演出後，由縣長張麗善帶領社區夥伴們，端出社區的「特色物產」，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，社造嘉年華在建國一村連續舉辦第五年，今年在「時代大明星」社造大戲院看一齣齣回憶滿檔的社區劇場，聽聽安南的水聲、看看春嬌有多奮鬥；走進「造三餐呷百二」品嚐巷仔內灶腳的隱藏版料理；佇足「造著我來做」，動動手指玩一下社區的獨門手藝；漫步歷史文化廊道，聽說書人用「故事製造機」演故事，前往「時代故事牆」參看充滿懷舊氛圍的三十年相簿；「造相機開麥拉」更有許多不能錯過的社區奧斯卡紀錄片。

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林社造嘉年華在「時代大明星」社造大戲院演出回憶滿檔的社區劇場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，配合中央政策推動社區總體營造工作，社造成為雲林縣最長壽的政策之一，至今已超過27年，過去農村氛圍、雞犬相聞的部落樣態，在今年因為疫情產生翻天覆地的變化，各行各業投身社造的這群巷仔內的人，竭盡所能適應科技社造模式，堅持努力發掘在地特色、傳遞社區溫暖情感，這份信念猶如樹木養分，澆灌「雲林」這顆大樹，讓社造年輪層層向外增生。

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲推動社區總體營造工作為雲林縣最長壽的政策之一，堅持努力發掘在地特色、傳遞社區溫暖情感，這份信念猶如樹木養分，澆灌「雲林」這顆大樹，讓社造年輪層層向外增生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另外，文化觀光處補充說明，每年深受好評的「雲林縣社區深度文化之旅」也陸續額滿中，上山下海共11條蘊藏豐富在地故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等多元化的飽滿體驗選擇，帶民眾玩遍雲林，想要不用出國卻有出國感受，趕快報名「2021雲林縣社區深度文化之旅」，活動簡章及相關報名資訊請洽「雲林縣政府文化觀光處」官網或臉書粉專。

▲2021雲林社造嘉年華於虎尾鎮建國一村「以Yunlin Best˙社造大時代」為主題，展現各社區精彩的一面，也共同留下劃時代的合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲推動社區總體營造工作為雲林縣最長壽的政策之一，堅持努力發掘在地特色、傳遞社區溫暖情感，這份信念猶如樹木養分，澆灌「雲林」這顆大樹，讓社造年輪層層向外增生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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