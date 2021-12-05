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林秉樞傳是國安局外圍人士？　國安局怒駁介入司法系統

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴事件，震驚全國各界。先前有所謂林秉樞是國安會秘書長顧立雄的幕僚一事，遭到總統府打臉；而近期又有政論節目來賓指稱，林秉樞是國安局外圍人員，甚至聲稱國安局有介入司法系統。對此，國安局5日發出簡短聲明打臉，強調林秉樞並非局內人員，相關說法均非事實。

有政論節目來賓指出，林秉樞是國安局外圍人員，聲稱國安局有介入司法系統。對此，國安局5日表示，有關高嘉瑜家暴事件之林姓當事人係本局外圍人員、本局介入司法系統等，相關說法均非事實，特此澄清。

國安局強調，各項工作均係依法行政，對於部分人士毫無證據、純屬臆測之言論，本局深表遺憾，請各界勿以訛傳訛。

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