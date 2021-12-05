獨／再揭林秉樞母喪贈花球名單　8上市董座2電視台高層、館長

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

記者張君豪／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭渣男友林秉樞毆打限制行動自由，直到林男遭檢警逮捕後，網軍護航林男、隱射高嘉瑜私德偏差的風向文不斷，甚至傳出林男醜聞遭《鏡週刊》曝光前夕，致電民進黨新潮流大老段宜康、PChome董事長詹志宏求援；《東森新媒體ETtoday》5日取得林秉樞母親告別式時，政商大老完整致意名單供讀者參考。

▲人脈網林秉樞母親告別式至贈花球完整名單曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

人脈王林秉樞究竟有多大咖？看林男母親告別式的致贈花球致意名單就令人瞠目結舌，光是花球名單就羅列8間上市公司董事長、及包含三立董事長、民視副董事長、及國內某科技公司轉投資歐洲車在台代理商的寶嘉股份公司負責人也均在名單上，還有知名網紅「館長」陳之漢。

另外包含綠營立法委員沈發惠、李昆澤、吳思瑤、莊競程、前監委周哲宇及諸多商界、學界知名大老都在名單上，固然其中應有部分政商人士僅是單純基於「選民服務」、「人情世事」思維致贈告別式花球；但也難怪林男遭檢警逮捕聲押後，網路上惡意攻擊立委高嘉瑜的文章仍不斷浮出，也恐與林男背後與綠營、商界高層盤根錯節的人脈關係有關。

林秉樞母親告別式完整花球名單如下：

1上市公司 網路家庭國際資訊（股）公司（Pchome）董事長 詹宏志

2上市公司 元大金融控股有限公司 董事長暨全體員工

3上市公司 技嘉科技股份有限公司 董事長 葉培城

4上市公司 萬海航運股份有限公司 大股東 陳致遠 董事

5上市公司 台灣水泥股份有限公司 董事長 張安平

6上市公司 嘉澤端子工業（股）公司 董事長 朱德祥；總經理 何德佑

7上市公司 儒鴻企業股份有限公司 董事長 何鎮海

8 上市公司 承啟科技股份有限公司 董事長 高樹榮

9 寶嘉股份有限公司 執行董事 呂禮正

10 三立電視股份有限公司 董事長 林崑海

11 民視電視股份有限公司 副董事長 黃明展

12 成吉思汗健身集團 執行長「館長」陳之漢

13 立法委員 沈發惠（花X2對）

14 立法委員 李昆澤

15 立法委員 吳思瑤

16 立法委員 莊競程

17 前監察委員 周哲宇

18 國立政治大學 主任秘書 林佳和 博士

19國立東華大學原住民民組學院 院長

國立東華大學共行政學系 系主任 石忠山 博士（花X2對）

20 牛津大學國際關係博士 華視主持人 汪浩 ；作家蔡珠兒

21 台灣真弓通商股份有限公司 總經理 黃俊杰

22 百鄴企業有限公司 鄭豐良

23 聯賓塑膠股份有限公司 董事長 江勝吉

24 台南市政顧問 施王明珠

25 櫻花返鄉會 理事長 張茂森；副理事長 黃俊杰

26 國立臺灣海洋大學海運暨管理學院 院長 盧華安

27 沈美玲 董事長夫人

－以下為林秉樞亡母友人省略－

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