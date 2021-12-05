詹宏志捲高嘉瑜案請辭　國民黨：蔡英文出來面對社會信任危機

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜一案，牽扯出綠營網軍案外案。對此，國民黨文傳會主委凌濤批評，民進黨網軍治國為爭權奪利不擇手段，甚至動用政商關係隻手遮天，連新系大老段宜康、總統府國策顧問詹宏志都變成「容易被矇騙的社會新鮮人」？這種為總統蔡英文保駕護航的謊言，簡直是莫大笑話，蔡英文應親上火線交代來龍去脈。

凌濤表示，林秉樞案爆發後，綠營人士紛紛走避，甚至出動側翼名嘴釋出「林秉樞恐是中共同路人」這種荒謬言論意圖切割洗地，如今層級上升到總統府發言人出面，卻以膚淺的謊言為捲入關說媒體的國策顧問、始終神隱的蔡總統護駕，誰會相信，一群國策顧問、產業領袖及派系大老們，會被一個43歲的「年輕人」騙得團團轉，還得集體出席其母告別式、為其關說媒體？林秉樞還曾與副總統賴清德、衛福部長陳時中都合照，他們有沒有涉入？林秉樞背後與綠營派系網軍千絲萬縷的關係是什麼？全民都在問。

凌濤指出，當相關人士親自出面攤開證據與對話紀錄指證歷歷，直指林秉樞不但找綠營派系大老、產業領袖兼國策顧問「過問」週刊報導，甚至黨政高層去電逼迫媒體改口「事情不存在」、「為何小題大作」，蔡英文身為總統兼民進黨主席，難道不該親自出面解釋，究竟是哪些綠營人士、黨政高層不惜干預媒體第四權，也要為一個無業的年輕人護航到底？

凌濤認為，如今第一個捲入關說疑雲、飽受輿論質疑批判的國策顧問詹宏志已經為此事辭職下台，更坐實政商高層介入施壓媒體確有其事，背後定有更多謎團亟待釐清，請蔡英文不要再躲在側翼名嘴與總統府發言人背後，勇敢站出來面對民進黨網軍治國失控互炸的社會信任危機，想想自己曾經說過要「值得台灣人信賴」的豪言壯志吧！

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