高嘉瑜遭認證「黨內孤鳥」！馬文鈺曝綠營唯一朋友：只有他真的關心

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍、派系爭議。對此，高嘉瑜的前男友與助理馬文鈺日前就在節目上透露，高嘉瑜很少參與聯誼和飯局，因此幾乎沒什麼朋友，黨內比較好的也就只有立委蔡易餘，加上對外界的認知比較單純，導致有些觀念經常和所屬的地方或團隊不同。

馬文鈺日前在節目《辣新聞》上表示，高嘉瑜現在已經41歲了，但內心仍住著一個小女孩的靈魂，她對這個世界的認知可能比較單純，身為公眾人物除了跑攤之外，多少會有聯誼和飯局，但高嘉瑜鮮少跟陌生人吃飯，因此外人也很難打到她的圈子，導致高嘉瑜有些觀念經常跟她所屬的地方或團隊不同。

▲馬文鈺上節目透露，高嘉瑜幾乎沒什麼朋友。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

馬文鈺指出，高嘉瑜在黨內就是「孤鳥」，她幾乎沒有什麼朋友，綠營內真的關心她、把她當兄弟姊妹看待的，只有立委的蔡易餘，「蔡易餘對她非常地溫暖」，也因為高嘉瑜幾乎都沒有什麼朋友或飯局，所以她的觀念也常常被一些奇怪的人影響，而這也跟她所處的環境有關，「她很少參加外面的活動，所以她對外面的理解跟認知不高。」

據了解，蔡易餘是高嘉瑜在台大法律的學弟，當時高嘉瑜參選學生會長時，他便擔任「死忠樁腳」，全力支持高嘉瑜，而在高嘉瑜遭家暴案件曝光後，他也現身記者會，手舉「譴責暴力、聲援弱勢、嘉瑜加油」手舉牌，聲援高嘉瑜。

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