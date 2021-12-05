　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜遭認證「黨內孤鳥」！馬文鈺曝綠營唯一朋友：只有蔡易餘真的關心

▲▼高嘉瑜出席轉大人公投節活動。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍、派系爭議。對此，高嘉瑜的前男友與助理馬文鈺日前就在節目上透露，高嘉瑜很少參與聯誼和飯局，因此幾乎沒什麼朋友，黨內比較好的也就只有立委蔡易餘，加上對外界的認知比較單純，導致有些觀念經常和所屬的地方或團隊不同。

馬文鈺日前在節目《辣新聞》上表示，高嘉瑜現在已經41歲了，但內心仍住著一個小女孩的靈魂，她對這個世界的認知可能比較單純，身為公眾人物除了跑攤之外，多少會有聯誼和飯局，但高嘉瑜鮮少跟陌生人吃飯，因此外人也很難打到她的圈子，導致高嘉瑜有些觀念經常跟她所屬的地方或團隊不同。

▲馬文鈺透露高嘉瑜幾乎沒什麼朋友。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

▲馬文鈺上節目透露，高嘉瑜幾乎沒什麼朋友。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

馬文鈺指出，高嘉瑜在黨內就是「孤鳥」，她幾乎沒有什麼朋友，綠營內真的關心她、把她當兄弟姊妹看待的，只有立委的蔡易餘，「蔡易餘對她非常地溫暖」，也因為高嘉瑜幾乎都沒有什麼朋友或飯局，所以她的觀念也常常被一些奇怪的人影響，而這也跟她所處的環境有關，「她很少參加外面的活動，所以她對外面的理解跟認知不高。」

據了解，蔡易餘是高嘉瑜在台大法律的學弟，當時高嘉瑜參選學生會長時，他便擔任「死忠樁腳」，全力支持高嘉瑜，而在高嘉瑜遭家暴案件曝光後，他也現身記者會，手舉「譴責暴力、聲援弱勢、嘉瑜加油」手舉牌，聲援高嘉瑜。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
楊謹華老公3刷《華燈》！　「偷翻第二季劇本」被抓包：真的太扯
彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男就在門外　2警被記申誡
快訊／是你嗎？　北市11名幸運兒可獲「3000元」加碼券
老闆道歉了！知名鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀
爽吃火鍋不怕胖　營養師揭7重點！激推「一高一低法」
高嘉瑜遭認證「黨內孤鳥」　綠營唯一朋友曝光
唐綺陽12月最新預言出爐 　提醒一重點：確保安全

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

詹宏志捲高嘉瑜案請辭　國民黨：蔡英文出來面對社會信任危機

北市「熊好券」第200萬筆交易誕生　這11名幸運兒可獲3000元加碼券

高嘉瑜遭認證「黨內孤鳥」！馬文鈺曝綠營唯一朋友：只有他真的關心

跟進新北耶誕城「跨年設接種站」？　北市：多數出遊民眾已打完2劑

民進黨立委喊「公投若過會滅台」！　訴4個不同意

高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

快訊／斯洛伐克「經濟部次長」率團抵台　將出席2大會議意義重大

北市夫妻謊稱「黃卡遺失」打8劑疫苗　柯文哲：秀逗！又不是營養劑

「罷昶案」立場？柯文哲：我不喜歡循環報復　「目前沒有想法」

王惠美稱「火速」處理彰化家暴案　黃國昌痛批：臉皮會不會太厚？

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

牢記！540手勢「國際求救暗號」　美國女被擄因此獲救...加國廣推

詹宏志捲高嘉瑜案請辭　國民黨：蔡英文出來面對社會信任危機

北市「熊好券」第200萬筆交易誕生　這11名幸運兒可獲3000元加碼券

高嘉瑜遭認證「黨內孤鳥」！馬文鈺曝綠營唯一朋友：只有他真的關心

跟進新北耶誕城「跨年設接種站」？　北市：多數出遊民眾已打完2劑

民進黨立委喊「公投若過會滅台」！　訴4個不同意

高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

快訊／斯洛伐克「經濟部次長」率團抵台　將出席2大會議意義重大

北市夫妻謊稱「黃卡遺失」打8劑疫苗　柯文哲：秀逗！又不是營養劑

「罷昶案」立場？柯文哲：我不喜歡循環報復　「目前沒有想法」

王惠美稱「火速」處理彰化家暴案　黃國昌痛批：臉皮會不會太厚？

新北提升社區品牌形象　農業人才培育交流工作坊登場

詹宏志捲高嘉瑜案請辭　國民黨：蔡英文出來面對社會信任危機

布銳克曼又飆全能秀　海神教頭：T1傳球最強控衛

彰化母子遭虐！警曝「現場畫面」家暴男就在門外　2警被記申誡

北市「熊好券」第200萬筆交易誕生　這11名幸運兒可獲3000元加碼券

夜市吃飯怒吼「餐包還沒來」！牛排妹聽傻眼：一份才140欸

「新龐德女郎」擠下黑寡婦！搭擋美國隊長上演浪漫愛情戲碼

楊謹華老公3刷《華燈》！　「偷翻第二季劇本」被抓包：真的太扯

鄧佳華放話進軍「親子台當哥哥」　為宜軒畢業噴淚網驚：這次是真哭

以布袋戲詮釋四大公投　林建南說明會「笑」果十足

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

北市夫妻騙「弄丟黃卡」打8次疫苗

馬文鈺吐8大金句　鄉民：出來選了啦

「國策顧問」為林秉樞傳訊媒體社長　周玉蔻要總統府給說法

捲高嘉瑜家暴案　詹宏志辭國策顧問

詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府：顯然許多人遭到嫌犯矇騙

詹宏志2000字聲明被鄉民逐一打臉　網怒：是多看不起大家智商？

北市夫妻打8劑疫苗　柯文哲：秀逗

高嘉瑜遭認證孤鳥！馬文鈺曝綠營唯一友

除了詹宏志…林秉樞還找上民進黨前秘書長　羅文嘉：2年前曾收到履歷

快訊／北市11名幸運兒可獲3000元

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

林秉樞叫段宜康「老大」　他怒轟：綠營網軍掏空國家

徐巧芯嗆段宜康：沒吞曲棍球又躲螢幕後

段宜康稱與林秉樞不熟　網友揭四大疑點：跟不熟的人講這麼久電話？

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

高嘉瑜家暴扯出綠營網軍　國民黨也曾爆有「網路機器人大軍」

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍、派系爭議。相對於綠營，國民黨在今年8月主席改選期間，也有爆出內部有「網路機器人大軍」一事，時為候選人的朱立倫曾在受訪時公開呼籲，選舉不要內鬥、內耗。

獨／再揭人脈王林秉樞母喪贈花球名單

獨／再揭人脈王林秉樞母喪贈花球名單

柯文哲：李柏璋應與張益贍有關係

柯文哲：李柏璋應與張益贍有關係

「從沒見過林秉樞！」內湖藝廊喊冤：沒收176萬

「從沒見過林秉樞！」內湖藝廊喊冤：沒收176萬

柯：至今被抓到的網軍都是民進黨

柯：至今被抓到的網軍都是民進黨

關鍵字：

馬文鈺高嘉瑜蔡易餘辣新聞

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

《華燈》網點名他是兇手

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面