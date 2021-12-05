快訊／「高嘉瑜遭逼影片」律師明送新北檢　急盼檢警找影片下落

▲高嘉瑜（右）遭男友林秉樞（左）施暴，在林男被收押禁見後，仍忐忑私密影像外流。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝ETtoday直播）

記者閔文昱／新北報導

林秉樞暴打立委高嘉瑜案件持續延燒，檢警查扣林秉樞的手機、IPAD平板、黑色Qubii備份豆腐隨身碟、錄音筆等物，不過高嘉瑜透過律師表示，她所看到的Qubii備份豆腐隨身碟為「白色」，但警方查扣的豆腐頭為「黑色」。對此，高嘉瑜委任律師李永裕明（6日）上午10點前，將派一位助理到新北檢送一份「高嘉瑜遭林秉樞逼供影片」等光碟資料給承辦檢察官，以協助釐清案情。

新北地檢署3日凌晨2點多，再次到林秉樞下榻的飯店搜索，查扣一份自白書（指控馬文鈺詐領助理費）、林秉樞母親的訃聞、告別式的傳單等物，不過網路上卻出現有人宣稱持有高嘉瑜和林秉樞之間的影片，讓高嘉瑜相當害怕私密影像遭到外流。

▲檢警查扣的豆腐隨身碟是黑色。（圖／記者陳雕文翻攝）

李永裕律師明早送完逼供影片後，將會在11點30分左右於南京東路事務所召開記者會，說明上午專程送去檢方的補強證據有哪些，並希望檢警能趕快搜索可能藏放高嘉瑜影片的幾處地點，以保全證據不外流。

據了解，目前高嘉瑜與律師還沒接獲檢方通知，何時要到地檢署協助比對黑色豆腐頭裡面的影像資料。

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