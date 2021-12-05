北市府包庇毒品案？柯文哲：李柏璋應與張益贍有關係　「要查才知道」

▲柯文哲出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件越演越烈，扯出民進黨派系鬥爭、疑似綠營側翼的前民進黨議員助理李柏璋帶風向洗白林男；高嘉瑜前男友、助理馬文鈺4日再爆料，李柏璋跟著前民眾黨中央委員張益贍時，曾涉入毒品案卻被包庇。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，張益贍跟李柏璋應該是有來往，但後者從未在市府工作過，恐怕要查才知道。

柯文哲5日出席民眾黨國家治理學院超大盃辯論賽頒獎典禮，被問到是否認識李柏璋？以及是否知道李柏璋與張益贍的關係？柯文哲說，2014年太陽花學運時有看過李柏璋，而李柏璋和張益贍「應該是有來往」，但李柏璋從來沒在北市府工作，張益贍離開市府約5年了，「不過我想他們之間應該是有關係。」

至於馬文裕爆料，市府有包庇李柏璋涉入毒品案？柯文哲表示，這個要查才能知道，因為李柏璋從來沒有在台北市政府工作過，且張益贍離開市府已過多年，更早以前的話，「恐怕要查才知道。」

媒體追問，現在外界一直爆料李柏璋的事情，甚至連柯文哲都可能被捲進去？柯文哲認為，「這還好！」這就是為什麼他每次都說，「政治上不要太多錢」，因為「有錢就會亂花，找網軍要花錢的。」

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